12日に発生したユナイテッド航空機の関西空港への緊急着陸トラブルについて、元日本航空機長の杉江弘氏が緊急解説した。



杉江氏によると、成田発セブ島行きのユナイテッド航空機は和歌山沖上空で後方貨物室の火災警報を受信、関西国際空港に緊急着陸する事態に発展した。現場では5人が負傷し「今回の事故で、再発防止策やパイロットの判断力に多くの課題が浮き彫りになった」と指摘した。



杉江氏はまず、貨物室火災の緊急性について、「貨物室の火災はパイロットの迅速な対応が生死を分けるほど、他の故障とは比較にならない」と解説。そのうえで、貨物室火災は乗務員が直接対応できず、消火剤散布と最寄り空港への即時着陸が鉄則だと強調した。



しかし今回のケースでは「最も近い空港は南紀白浜空港で、そこに向かえば約5分・6分も早く到着できたはず」としつつ、「なぜ関西空港まで飛んだのか、パイロットの判断には疑問が残る」と断言。加えて、着陸後に21分もの時間をかけて緊急脱出を実施した点にも「もし緊急脱出が必要との判断なら、着陸後すぐに指示が出せるはず。本来なら1分で行える」と指摘し、「本当に火災が広がっていなかったのであれば、ゲートまで移動して通常の降機を行い、負傷者を出すことなく済ませられた」と述べた。



また、航空業界の現行システムについても「消火剤が片側の貨物室にしか撒けず、両方に撒けない理由は“確率論と費用対効果”だが、まだまだ安全対策に課題が多い」と語った。さらに「緊急脱出では必ずと言っていいほど怪我人が出る。今回も5人が負傷した。重大事故にならなかったのは偶然」とし、安易な判断を戒めた。



「今回のようにコマンダビリティ（指揮能力）が極めて不足していた」「緊急脱出は命を守る最後の手段。パイロットは事態を慎重に把握し、より的確なアクションを検証すべき」とパイロットと航空会社への再発防止を強く訴えた。



最後に杉江氏は「迅速な行動と適切な判断こそがパイロットの真価。教訓を生かし、今後の再発防止に役立ててほしい」と視聴者にメッセージを贈り、動画を締めくくった。