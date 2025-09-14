史上最速「9・7」リーグV以降1勝3敗…藤川阪神のCSは「流れとか勢いとかの前には、いくら良い投手でも勝てない時もある」

13日の巨人戦で逆転サヨナラ負けを喫した阪神・藤川球児監督(C)Getty Images

阪神は9月13日の巨人戦（東京ドーム）に10-11と逆転サヨナラ負け。1点リードの9回。7番手のラファエル・ドリスが一死二、三塁のピンチから、代打・坂本勇人に中前へ2点タイムリーを運ばれ、力尽きた。

【動画】配球ゲーム 2025年9月13日 【阪神 vs 巨人】 佐藤義則の眼

レギュラーシーズンの巨人戦は17勝8敗と圧倒。それでも、最終戦は意地を見せつけられた。「巨人も2位を確保しないといけない。先頭打者もけっこう出ていたし、阪神の投手陣を苦しめていた」と印象を語ったのは、2002〜04年まで猛虎の投手コーチを務めた野球評論家の佐藤義則氏だ。

現役時代は阪急、オリックスで活躍し、阪神を含めセ・パ5球団で投手コーチを歴任した名伯楽は、9月14日に自身のYouTubeチャンネルを更新。阪神に対しては「連鎖反応みたいになってくることはあるからね」と注文を付けた。

2リーグ制以降の史上最速となる9月7日のリーグ制覇翌日の8日に、守護神・岩崎優とセットアッパー・石井大智の出場選手登録を抹消。クライマックスリーズ（CS）を見据えてのリフレッシュ目的とみられ、13日の試合では不在だった。

佐藤氏は「（2人が）いれば使って逃げ切っていたんだろうけど」と推測した上で「いくらいい投手でも全部が全部、パーフェクトで抑えてるわけじゃない。なんぼ良くても、チームの流れってあるから、周りのピッチャーが打たれたら、一緒に打たれるケースも出てくる。流れとか勢いとかの前には、いくら良い投手でも勝てない時もある」と警戒感を示した。