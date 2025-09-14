女優の武田久美子がインスタグラムでプールサイドで片手にドリンクを持つ姿やデッキチェアに座っている様子、貝殻をモチーフにしたネイルなどの写真を公開した。

【写真】「アラ還とは思えない…」武田久美子の“貝殻”白ビキニ姿

武田久美子、伝説の“貝殻ビキニ”

投稿された写真のなかでもひときわ目を引くのが、白の貝殻プリントがデザインされたビキニ姿だ。武田は《久しぶりに水着になりました 選んだビキニは白の貝殻プリント 楽しい夏の思い出です》とコメントしている。

武田といえば、1989年に発売された自身の写真集『MY DEAR STEPHANIE』（ワニブックス）の表紙を飾った“貝殻ビキニ”姿が有名。貝殻をビキニに見立てて撮影された姿は、当時大きな話題を呼んだ。

「現在でも“貝殻ビキニといえば武田久美子”と言われるほど、衝撃的な写真でした。2024年1月24日に出演したフジテレビ系『ぽかぽか』では、貝殻ビキニ誕生の秘話を語っています。

武田さんによると、撮影で訪れたハワイで、夕食に出てきたホタテの刺身の受け皿に使われていた貝殻を見て、スタッフが撮影に取り入れようと提案したのだとか。貝殻を3つ用意し、穴を開けて即興で作られたそうです。最初は表紙候補にあがっていなかったようですが、最終的に表紙に抜擢されて、伝説の写真集となりました」（芸能ライター）

還暦間近のスタイルに脱帽

今回投稿された水着姿は、当時の“貝殻ビキニ”を彷彿とさせる貝殻がプリントされた白ビキニ。ファンは《Kumiko様といえばの「貝殻」柄！流石です！！》など、貝殻に反応する声が多く届いている。

貝殻柄だけでなく、その美しいスタイルに注目する人も多く、

《衝撃の貝殻水着から30数年後……相変わらず美しい！》

《還暦間近でこのスタイルはすごいわ。マジで》

《アラ還とは思えない…》

《すごく健康的で天然の美しさだよね》

など、スタイルの良さを絶賛する声が上がった。

「武田さんは美容やエクササイズDVDの発売や、ビューティースタイル本を出版するなど、スタイルの維持や健康、美容についても発信。40代でバレエを始めたほか、ポールダンスのレッスンを受けた様子などをインスタグラムでも投稿しています。年齢を重ねていってもこのスタイルを維持しているのは、純粋にすごいですね」（美容ライター）

今回、ビキニ姿を披露したことで、ファンからは、《また貝殻ビキニ姿が見たい》といった声も上がっている。貝殻ビキニ、ふたたびのお披露目となるか……!?