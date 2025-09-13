²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢Âç¿Í¤Î¿§¹á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥á¥ê¥Ï¥êÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª
²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬¡¢9·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ½©¤ÎÆÃÀ½¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Î¿§¹á¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡È¤ª¤«¤Ô¡¼¡É¤³¤È²¬ÅÄ¼Ó²Â¡£¹ñÊõµé¤ÎÈþµÓ¤ÈÍ«¤¤¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÃË¤Î¿´¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£
1994Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£M¥ê¡¼¥°¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£4th¼Ì¿¿½¸¡ØÎæ¾å³«²Ö¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
½µ´©SPA! 9·î16¡¦23Æü¹çÊ»¹çÊ»¹æ
9·î9Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä
»£±Æ¡§É§ºä±É¼£¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¹âÌîÍº°ì¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§Åû°æÍÕ»Ò
