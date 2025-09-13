¡Ú¸©·Ù¡Ûµ×ÅÄ À¿ ¿·ËÜÉôÄ¹¤¬ÃåÇ¤²ñ¸«¡ÖºÒ³²ÂÐºö¡×¤Ê¤É¼è¤êÁÈ¤ß¤ØÊúÉé½Ò¤Ù¤ë¡ÊÀÅ²¬¡Ë
9·î8ÆüÉÕ¤ÇÃåÇ¤¤·¤¿ÀÅ²¬¸©·Ù¤Îµ×ÅÄ À¿ ¿·ËÜÉôÄ¹¤¬²ñ¸«¤·¡¢¡ÖºÒ³²ÂÐºö¡×¤Ê¤ÉÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÅÄÀ¿ ¿·ËÜÉôÄ¹¤ÏÄ¹ºê¸©½Ð¿È¤Î56ºÐ¤Ç½©ÅÄ¸©·Ù¤ÎËÜÉôÄ¹·Ù»ëÄ£¤ÎÁíÌ³ÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤ÎÍøÊØÀ¤ä¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤ò¤¢¤²¤¿¤Û¤«¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀÅ²¬¸©·Ù¡¡µ×ÅÄ À¿ ËÜÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÉÙ»Î»³¤ÎÊ®²Ð¤äÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤ÏÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤À¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ç¡¢Ì¾½ê¤äµìÀ×¡¢²¹Àô¤ò½ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
