Uber新機能「フラットレート稼働」のリアル！せーけんわーるど「ほぼ全受け強制はストレス」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画『Uber新機能「フラットレート」稼げるの？拒否したい案件も行かないといけないのはストレスかも…《ウーバー配達員》』にて、人気配達YouTuberのせーけんわーるどさんが、話題の新制度「フラットレート」で実際に稼働した体験を詳しくリポートした。
今回、ウーバーイーツで全国都市部に導入された「フラットレート」にせーけんわーるどさんが初挑戦。「今日は、ウーバーの新制度、フラットレートですね、果たして稼げるのかということで、やっていきたいと思います」と自らの稼働の様子を実況した。制度の仕組みやルールを解説しつつ、「1時間に1回しかキャンセルできないので選べないのはやっぱ地味にストレスでしたね」と、配達員にとっての辛さを赤裸々に語る。
配達リクエスト枠ごとに分担価が固定されるこの制度。例えば東京エリアでは1時間あたり約2300円、分担価38円で計算されるが、「昨日みたいに全くならないバグみたいな現象が起きるとやってる意味全くありません」「都市によってフラットレートの金額が違うみたい」と地域差と制度の運用不安定さも指摘した。
実際の稼働では、ロング案件や普段行きたくない高層マンション、商業施設案件が続出。「フラットレート全受けをいいことにウーバーがひょっとしたら不人気なエリアに案件を流してる可能性としてありそう」「案件がほぼ全受けということで選べないのはやっぱりストレス」「割と普段行きたくない案件ばかり来る」と、配達員目線での“偏り”を実感した様子。また、「誰もいかなくて熟成してしまうような案件を早めに対策する意味でもフラットレートが導入された可能性がある」と、制度導入のウラを考察している。
配達報酬自体は「平日にしてはまあまあ」「今日はたまたますごいジュクってくれたので良かった」としつつ、「1時間に1回しか拒否できないため、トリプルなどの無茶案件が来るケースもあり、配達員の評価やストレスにも直結しかねない」点も注意として強調。「熟成案件が起きないためにも、今回のフラットレートが役立ってくれればいいな」と今後に期待を寄せた。
動画のラストは「フラットレートやってる時とやってない時の稼働比較もしたい」「今回の体験をもとに、コメント欄での情報シェアや、ご意見・誤情報の訂正をお待ちしています」と視聴者にも呼びかけながら、「また次回の動画でお会いしましょう！」と締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
チャンネル情報
