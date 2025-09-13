9月12日 発表

ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「Pokemon LEGENDS Z-A」と「Pokemon HOME」の連携が2026年に可能になることを発表した。

「Pokemon HOME」は、プレーヤーとポケモンの「これまで」と「これから」をつなぐクラウドサービス。「ポケモン」シリーズで仲間にしたポケモンを預けたり、他のソフトへ連れて行ったり、世界中の人と交換したりすることができる。

10月16日発売予定の最新作「Pokemon LEGENDS Z-A」もこの「Pokemon HOME」と連携が可能になることが明らかに。時期は2026年予定としている。

【注意事項】

※『Pokémon LEGENDS Z-A』で仲間にしたポケモンは、これまでの『ポケットモンスター』シリーズに連れて行くことはできません。

※これまでの『ポケットモンスター』シリーズで仲間にしたポケモンであっても、一度『Pokémon LEGENDS Z-A』に連れていくと、これまでの『ポケットモンスター』シリーズに連れていくことができなくなります。

※『Pokémon HOME』を経由して、各ソフトに連れて行くことができるポケモンは、各ソフトに登場するポケモンに限ります。『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するポケモンについては、実際のゲームを楽しみにお待ちください。

※『Pokémon HOME』は、Nintendo Switch・スマートフォン向けゲーム『Pokémon Champions』とも今後連携予定です。連携時期などの詳細は続報をお待ちください。

