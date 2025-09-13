「ポケモンZA」と「Pokemon HOME」の連携が2026年に決定！歴代シリーズで仲間にしたポケモンたちをミアレシティに連れていける
ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「Pokemon LEGENDS Z-A」と「Pokemon HOME」の連携が2026年に可能になることを発表した。
「Pokemon HOME」は、プレーヤーとポケモンの「これまで」と「これから」をつなぐクラウドサービス。「ポケモン」シリーズで仲間にしたポケモンを預けたり、他のソフトへ連れて行ったり、世界中の人と交換したりすることができる。
10月16日発売予定の最新作「Pokemon LEGENDS Z-A」もこの「Pokemon HOME」と連携が可能になることが明らかに。時期は2026年予定としている。
□「『Pokémon HOME』と連携して、『Pokémon LEGENDS Z-A』をさらに楽しもう！」のページ
【注意事項】
※『Pokémon LEGENDS Z-A』で仲間にしたポケモンは、これまでの『ポケットモンスター』シリーズに連れて行くことはできません。
※これまでの『ポケットモンスター』シリーズで仲間にしたポケモンであっても、一度『Pokémon LEGENDS Z-A』に連れていくと、これまでの『ポケットモンスター』シリーズに連れていくことができなくなります。
※『Pokémon HOME』を経由して、各ソフトに連れて行くことができるポケモンは、各ソフトに登場するポケモンに限ります。『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するポケモンについては、実際のゲームを楽しみにお待ちください。
※『Pokémon HOME』は、Nintendo Switch・スマートフォン向けゲーム『Pokémon Champions』とも今後連携予定です。連携時期などの詳細は続報をお待ちください。
『Pokémon LEGENDS Z-A』と『Pokémon HOME』の連携が2026年に決定！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) September 12, 2025
仲間にしたポケモンたちを預けたり、これまでの『ポケットモンスター』シリーズで仲間にしたポケモンたちをミアレシティでも活躍させたりすることができるよ。
連携開始まで、お楽しみに！https://t.co/Ev01wplVFP #ポケモンホーム pic.twitter.com/wgSv0CxAy8
(C)2020 Pokémon. (C)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。