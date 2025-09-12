¡Ú20Âå¤ÇÇ¯¼ý10ÇÜ¥íー¥ó¡Û¤Ê¤¼¼ã¼Ô¤¬¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤Î¤«¡©¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÉÔÆ°»ºÀïÎ¬¤ò¥×¥í¤¬Å°Äì²òÀâ
¡ÖÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Ç1²¯±ßÄ¶¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¡×¡Ö20Âå¤Î½»Âð¥íー¥óÉéºÄ³Û¤¬Ç¯¼ý¤Î10ÇÜ¤Ë¡×¡£º£¡¢¤³¤ó¤Ê¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬À¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë²ÈÄÂ¤Ø¤Î¾Ç¤ê¤È¡¢¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤¦¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢20Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÔ¿´¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ÌµËÅ¤ÊÄ©Àï¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢¸¤¤»ñ»º·ÁÀ®¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»ºÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÂçÀ¾ÎÑ²Ã¤µ¤ó¤È¡¢¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¤Î»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤¬¡¢20Âå¤¬ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
◾️»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÂè°ìÊâ¡§¡Ö¸Í·ú¤Æ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤òÁª¤Ö¤Ù¤ÍýÍ³
¡Ö20Âå¤Ç¤Î½»Âð¹ØÆþ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá¤¯¤«¤é»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ëÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ê½»¤ßÂØ¤¨¤äÇäµÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ºÁª¤Ö¤Ù¤¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤À¤ÈÀìÌç²È¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÔÆâ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¡¢¸Í·ú¤Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¾ºÎ¨¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÄêÀÐ¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
◾️¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¾ÍèÍÍø¤ËÇäµÑ¤Ç¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¶Ë¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
① Î©ÃÏ¡§±ØÅÌÊâ7Ê¬°ÊÆâ¡¢Ï©Àþ¤Î¶¯¤µ¡¢±ØÁ°¤Î³èµ¤
¡Ö¾Íè¤ÎÇäµÑ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð±ØÅÌÊâ7Ê¬°ÊÆâ¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Æ¤â10Ê¬°ÊÆâ¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¡£¥Ð¥¹ÊØ¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JR¤«»äÅ´¤«¡¢¼çÍ×Ï©Àþ¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡ØÏ©Àþ¤Î¶¯¤µ¡Ù¤â»ñ»º²ÁÃÍ¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
±ØÁ°¤ÎÆø¤ï¤¤¤â½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¡£¥¹ー¥Ñー¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¾Úµò¤Ç¤¹¡£
② ¹¤µ¤È´Ö¼è¤ê¡§¡Ö30㎡¤ÎÊÉ¡×¤È¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
¼¡¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¹¤µ¤È´Ö¼è¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ±¿È¤À¤«¤é¶¹¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤ÏÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÐµÊíÌÌÀÑ¤Ç30㎡Ì¤Ëþ¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢½»Âð¥íー¥ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾Íè¤ÎÇäµÑ»þ¤ËÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ÃÛÊ¬¾ù»þ¤ËÄó·È¥íー¥ó¤¬»È¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î±ü¤Ë¿²¼¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¸Å¤¤´Ö¼è¤ê¤ÏÈò¤±¡¢¿å²ó¤ê¤¬²óÍ·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸½ÂåÅª¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê´Ö¼è¤ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¡¢¾Íè¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤òÊÝ¤Ä¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
③ ´ÉÍý¾õÂÖ¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÀø¤à¡É¾Íè¤Î¥³¥¹¥ÈÁý¡É¥ê¥¹¥¯
¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö´ÉÍý¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ï¥ó¥ëー¥à¤ä1LDKÃæ¿´¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÆÃÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÅê»ñÌÜÅª¤Î½êÍ¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î±¿±Ä¤ËÌµ´Ø¿´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬¾ùÅö½é¤Î½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Ë¿ôÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë·×²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°Ý»ýÈñ¤¬¹âÆ¤·¡¢Çä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¡ÉÉéÆ°»º¡É¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçÀ¾¤µ¤ó¡Ë
¾Íè¤ÎÇäµÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤ÂÓ¤¬½»¤ß¡¢´ÉÍý°Õ¼±¤Î¹â¤¤½»Ì±¤¬Â¿¤¤Âçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
◾️¡Ö¾Ç¤ê¡×¤È¡Ö³ä°ÂÊª·ï¡×¤Î¥ï¥Ê¤ËÃí°Õ
¡Ö¿Íµ¤Êª·ï¤ÎÃêÁª¤Ë³°¤ì¤Æ¾Ç¤ê¡¢ÂÅ¶¨¤·¤ÆÊÌ¤ÎÊª·ï¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¡×¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¼ºÇÔ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë³ä°ÂÊª·ï¡×¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁê¾ì¤è¤ê¶ËÃ¼¤Ë°Â¤¤Êª·ï¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¸ÎÊª·ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÉÍýÈñ¤ÎÂÚÇ¼¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÎÙ¤ËÆüÅö¤¿¤ê¤ò¼×¤ë¥Ó¥ë¤¬·ú¤Ä·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÉÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
20Âå¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÎ¼±¤ÈÀïÎ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê°ì¼ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÜÀè¤Î¿·¤·¤µ¤ä²Á³Ê¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¡ÖÎ©ÃÏ¡×¡Ö´Ö¼è¤ê¡×¡Ö´ÉÍý¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê²ÁÃÍ´ð½à¤ÇÊª·ï¤òÎäÀÅ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ÉÍý¾õÂÖ¤¬´û¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÎÉ¤ÊÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸¤¤ÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¾Íè¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª·ïÃµ¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â·×²è¤ÎºöÄê¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¿¿Ùõ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
