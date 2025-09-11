Hana Hopeの新曲「Two Of Us」が、9月25日より放送開始となるTVアニメ『永久のユウグレ』（MBS／TBS系）のエンディングテーマに決定。あわせて、同楽曲を10月15日に配信リリースすることも発表した。

（関連：【映像あり】Hana Hopeの新曲「Two Of Us」がエンディングテーマ、TVアニメ『永久のユウグレ』第2弾PV）

本アニメは、AI技術が発展した未来の世界を舞台とした作品。最愛の恋人 王真樹トワサ（茅野愛衣）と愛を誓い合った主人公 姫神アキラ（梅田修一朗）が、長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで物語が動き始める本格ラブストーリーだ。

エンディングテーマに決定した「Two Of Us」は、本アニメのために書き下ろされた楽曲。日本語と英語がミックスされた歌詞の心地よさと、アコースティックギターを中心としたバンドサウンドが軽快な「サファイア」に続くフォルクポップの新曲となっている。

また、同楽曲の一部が使用されたアニメの第2弾PVが公開された。さらに、本日9月11日より配信予約もスタートしている。

・Hana Hope コメント

ED曲を提供させていただくことになりました、Hana Hopeです。「Two Of Us」は、ラブストーリーでもあり、正しさとはなにか？とも投げかけてくるような、アニメ「永久のユウグレ」の世界観を彩るように想いを込めて楽曲を制作しました。「これが、正しいこと」という世間の価値観に対して、少し違和感を持ちながら生きている人たちに寄り添えたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）