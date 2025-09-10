きょうの為替市場、先ほど発表の８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が前月比で予想外の低下となり、市場の米利下げ期待をさらに強化している。ただ、為替市場は激しい上下動に留まっており、ドル円は１４７円台半ばでの推移に変化はない。



明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）も要確認ではあるが、来週のＦＯＭＣでの利下げはほぼ確実のようだ。ただし、０．５０％ポイントの大幅利下げへの期待までは高まっていない。来週のＦＯＭＣではＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）も公表されるが、委員が年内あと何回の利下げを見込んでいるかが焦点となりそうだ。現在、短期金融市場では来週を含めてあと２回の利下げを完全に織り込み、７５％の確率で３回を織り込んでいる状況。



円相場は１０月４日の自民党の総裁選の行方も注視しているようだ。ドル円と日本国債の方向性は総裁選の結果次第となる可能性があるとの指摘まで出ている。現在、政治情勢を背景に日銀による利上げが遅れるとの観測も広がっているようだ。



総裁によっては拡張的な財政政策が予想され、それは日本国債にとってマイナスとなり、円安シナリオだが、日本株にとっては成長を促す環境となるとの見解も出ている。



ストラテジストからは、米利下げといった外部要因が円の追い風となる局面でも、日本の政治的不透明感が円高を妨げる可能性があるとし、ドル円の見通しを上方修正する動きも出ている。年末予想を従来の１４０円から１４４円に引き上げた。市場は、９月と１０月の日銀決定会合で利上げに踏み切る可能性をすでに低下させているとも指摘している。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



11日（木）

146.50（9.0億ドル）



12日（金）

147.40（13.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

