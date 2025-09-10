WEST.小瀧望、ドラマ『小さい頃は、神様がいて』に出演！「出演が決まった時からずっとワクワク」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵と共演するフジテレビ系木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』が10月9日からスタート。

このたび、北村と仲間の脇を固める住人や小倉家の一員として、小野花梨、石井杏奈、小瀧望、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄という実力派俳優陣の出演が決定した。

■小野花梨、石井杏奈、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄の出演も決定

『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和の最新作で、完全オリジナル脚本となる本作は、ふたりの子を持つ小倉渉（北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディ。

物語は、19年前、小倉夫婦があることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わすところから始まる。その言葉をすっかり忘れてマイペースに生きてきた夫・渉と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻・あん。まったく異なる想いを抱えたふたりが何気ない日常のなかで、少しずつ心を揺らしていく姿を、繊細かつ軽やかに描いていく。

■小野花梨＆石井杏奈、公私ともに仲良しのふたりが約10年ぶりの再共演で“恋人役”に

小野が演じるのは、渉やあんたちが住む三階建てのレトロマンション「たそがれステイツ」の二階の住人で、スーパー銭湯で働く樋口奈央。明るく社交的な性格で、誰とでもすぐに打ち解けるところが魅力の奈央は、職場でも丁寧で品のある笑顔が好評で優秀。

一方、石井が演じるのは、奈央のパートナー・高村志保。同じく二階で奈央と暮らす志保は、奈央とはまるで正反対の性格。人見知りで、とりわけ男性が苦手な一面もあり、つい奈央の陰に隠れてしまうことも。けれどその内面には、思いやりにあふれた優しさと、自分なりの信念を秘め、芯のある女性。そんな志保は料理上手で、奈央と同じ職場内のフードコートで厨房の仕事に励んでいる。

高校の同級生だったふたりは、やがて恋人同士に。相思相愛のふたりの趣味はキャンプで、「いつか一緒にキッチンカーを開く」という夢を胸に、日々を大切に生きている。

■舞台で培った実力派・小瀧望＆次世代の表現者・近藤華が“兄弟役”で初共演

小瀧が演じるのは、小倉家の長男・順。幼い頃から消防車が好きだった順は、その夢をかなえ、現在は消防士として奮闘中。実家を出て、寮生活を送りながらも、家族への思いやりは変わらず、どこかヒーローのような存在感を放っている。礼儀正しく、誠実で、誰に対しても優しく接する順は、まるで“天使”のような爽やかな青年。

そして、小倉家の長女・ゆずを演じるのは、若手注目株の近藤。ゆずは私立大学に通う2年生で、映画研究会に所属し、将来の夢は映画監督。現在は自主映画作りに熱中している。実家暮らしをこよなく愛し、自立心はゼロ。両親にはつい甘えてしまいがちだが、どこか憎めない末っ子気質で、マイペースに日々を楽しんでいる。

小瀧はWEST.のメンバーとして、音楽、バラエティ、舞台など多方面で活躍しながら、俳優としても着実にキャリアを積み重ねてきた。2015年の舞台『MORSE-モールス-』での単独初主演を機に、俳優としての才能を本格的に開花。舞台『エレファント・マン』（2021年）では、難役を圧倒的な身体表現と豊かな感情表現で演じ切り、「第28回読売演劇大賞」の杉村春子賞および優秀男優賞をW受賞。

その演技力の高さは、舞台だけにとどまらず、『鹿楓堂よついろ日和』（2022年／テレビ朝日系）や『刑事７人』シリーズ（2022、23年／テレビ朝日系）など、映像作品でも発揮。舞台で培った柔軟な演技力を生かし、作品ごとに異なる役柄を巧みに演じ分けてきた。

本作では、小瀧が持つ優しさや誠実さが、そのまま順という人物に重なり、視聴者の心に温かく届けられる。なお、小瀧がフジテレビの連続ドラマに出演するのは、本作が初。近藤の初共演にも期待が高まる。

■草刈正雄＆阿川佐和子が映像作品で初共演

草刈が演じるのは、元・レコード会社勤務の永島慎一。定年後も5年間働き続けたのち、現在は完全リタイアし、地域のラジオ体操や町内会活動に精を出す“ご近所の人気者”。毎朝のラジオ体操では、見本を務める“指導係”的な存在で、おばあちゃんたちの間では“推し”になっている。

長年、仕事一筋で家庭を顧みなかった過去への“罪滅ぼし”として、今は掃除・洗濯・料理と全力投球。ただし、あまりの真面目さゆえに、ときに空回りすることも。

そんな慎一の妻・さとこを演じるのは阿川。さとこもまた、若い頃は慎一と同じレコード会社で働いていた。慎一とは職場恋愛の末、結婚。一見、慎一のほうがモテているように見えるが、実はモテモテだったのはさとこのほうで、慎一の猛アタックが実を結んだ。

現在は、やたらと家事に張り切る慎一に時折ツッコミを入れながらも、どこかうれしそうに見守っている。さとこのことが大好きな慎一と、誰よりも慎一を大切に思っているさとこ。そんなふたりの間には、長年連れ添った熟年夫婦ならではの、温かい空気が流れる。

■ティザー映像も公開

北村や仲間をはじめとする豪華キャストが集結したティザー映像も初公開。冒頭、仲間がつぶやく「生きてるんだけど、あの約束…」という印象的なフレーズから始まり、北村とのすれ違いを感じさせるカットへ。その後、小野×石井、小瀧×近藤、草刈×阿川、それぞれのペアの表情や関係性が丁寧に映し出される。

ラストには、主要キャスト8人が横並びで一堂に会する印象的なシーンが描かれ、登場人物たちが織りなす“つながり”の予感を感じさせる。それぞれの想いが交差する、メッセージ性あふれる映像となっている。

夫婦、家族、隣人、そして“自分自身”の人生とどう向き合って生きていくのか。それぞれの登場人物が抱える想いや葛藤を、繊細かつ軽快なタッチで描き出す『小さい頃は、神様がいて』は、10月9日22時スタート。

(C)フジテレビ

■番組情報

フジテレビ 木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』

10月9日スタート

毎週木曜 22:00～22:54 ※初回15分拡大

出演者：北村有起哉、小野花梨、石井杏奈、小瀧望、近藤 華／阿川佐和子、草刈正雄、仲間由紀恵

脚本：岡田惠和

プロデュース：田淵麻子

制作プロデュース：熊谷理恵、渡邉美咲

演出：酒井麻衣

制作協力：大映テレビ

制作著作：フジテレビ

