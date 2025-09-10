トモハッピー氏に突撃取材！日本初のガンダムカードゲーム専門店『ガンハッピー』
株式会社ハッピー商店は、日本初のガンダムカードゲーム専門店『ガンハッピー』を2025年9月11日（木）13時よりオープンする。オープンに先立ち、9月10日（水）、トモハッピー氏にインタビュー取材を実施した。
■お客さまに喜んでいただけることを第一に - トモハッピー氏
店頭にて、『ガンハッピー』の仕掛人であるトモハッピー氏にお話しをうかがった。
── まずは、自己紹介をお願いします
トモハッピー氏：YouTubeの自分のチャンネルを6年ほど運営していて、「令和の虎CHANNEL」にもレギュラー出演しています。最近では、“サウナインフルエンサー”としても活動しています。
── お店のコンセプトや立ち上げの経緯を教えてください。
トモハッピー氏：私は“一タイトル専門店”というスタイルにこだわっています。14年前にマジック：ザ・ギャザリング専門店を始め、その後はポケモンカード専門店を展開しました。いち早く専門店を出した方が成功しやすいという経験則があり、今回のガンダムカードゲーム専門店も、その流れを踏まえています。規模は小さいですが、最初に挑戦することに意味があると考えています。
── 主にどのようなお客様をターゲットにしていますか？
トモハッピー氏：大きく2つの層です。
・ガンダムというIP自体が好きな方
・カードゲーマーとして新しいゲームを研究し、大会に出て楽しみたい方
このカードゲームはガンダムを知らない人でも楽しめる設計になっていて、むしろそこからガンダムに興味を持つことも期待できます。
『ガンハッピー』について語る、トモハッピー氏
── ほかのカードショップとの差別化ポイントは？
トモハッピー氏：やはり「コミュニティ性」です。ガンダムカードが好きな人だけが集まるので、お客さま同士が自然に仲間になれます。店内は居心地が良く、フリープレイや大会の参加者も多いですし、品揃えも充実しています。便利な立地と、安心して集まれる環境を提供できているのが強みです。
── イベントや大会の開催予定はありますか？
トモハッピー氏：はい。公式イベントや非公認イベントをはじめ、毎日イベントを開催する予定です。さらに無料体験会も毎日実施しますので、初心者の方も手ぶらで気軽に遊びに来ていただけます。
── 今後のビジョンについて教えてください。
トモハッピー氏：まずはこの1号店をしっかり軌道に乗せ、お客さまに喜んでいただけることを第一に考えています。その上で、将来的には店舗数を増やすことも視野に入れています。また、まだ専門店として展開されていないタイトルや、これまでにない新しいコンセプトのカードショップにも挑戦していきたいと思っています。
── 本日は、ありがとうございました。
今後のビジョンについて語る、トモハッピー氏
【動画】
YouTube：https://youtu.be/Ex8QVXE2wE4
■会員アプリが登場！先着50名様へプレゼントも
来店の際は事前に会員アプリのダウンロードをお勧めする。また各種大会参加の際は会員アプリのダウンロードが必須となる。
なお、明日来店した先着50名様へささやかなプレゼントを用意しているとのこと。
■レアカードを陳列！対戦スペースも用意
店内では、ガンダムカードを購入することができるうえ、対戦スペースも用意されている。
ガンダムカードを購入することができる
レアカードを陳列
＜店舗情報＞
名称：ガンダムカードゲーム専門店『ガンハッピー』
住所：東京都新宿区高田馬場3-2-2青柳ビル4階
営業時間：13:00 〜 22:00
電話番号：03-3525-7022
X（旧Twitter）：https://x.com/gunhappy_tcg
ガンダムカードゲーム専門店『ガンハッピー』
■ガンダムカードゲーム専門店『ガンハッピー』X（旧Twitter）
