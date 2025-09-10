「iPhone 17」シリーズの日本での価格が公開。「iPhone Air」は159,800円～
Appleは、新型スマートフォン「iPhone 17」シリーズを発表した。
2025年の「iPhone」は、標準モデルの「iPhone 17」のほか、薄型筐体を採用した新シリーズ「iPhone Air」、デザインを刷新したプロモデル「iPhone 17 Pro／Pro Max」の計4モデルが登場。日本では9月12日21時より予約受付を開始し、9月19日に発売される。
標準モデルの「iPhone 17」は129,800円（256GB）～となり、2024年に登場した「iPhone 16（128GBモデル：124,800円、256GB：139,800円）」と比較すると、最低価格は値上げされているが、同容量のモデルと比較すると値下げが行なわれている。
このほか「iPhone Air」は159,800円（256GB）～、「iPhone 17 Pro」は179,800円（256GB）～、「iPhone 17 Pro Max」は194,800円（256GB）～となっている。【Apple Event - September 9】
