¡ÖApple Watch Series 11¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢5GÂÐ±þ¡õ¹â·ì°µ¸¡½Ðµ¡Ç½¡õ¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ê¤ÉÄÉ²Ã
2025Ç¯9·î10Æü¤ËApple¤¬³«ºÅ¤·¤¿¿·À½ÉÊÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖApple Watch Series 11¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Apple Watch Series 11 - Apple¡ÊÆüËÜ¡Ë
https://www.apple.com/jp/apple-watch-series-11/
¾ÜºÙÈ¯É½Á°¤Ë¡¢Apple Watch¤ËÌ¿¤Î´íµ¡¤òµß¤ï¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Apple Watch¤Ï¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯¤ÎÌäÂê¤Î²ÄÇ½À¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊApple Watch¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖApple Watch Series 11¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬Ion-X¥¬¥é¥¹¡£
¶È³¦¤ÇºÇ¤â¶¯¿Ù¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë»Ü¤¹¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸¶»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¬¥é¥¹¤È·ë¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¶¯ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÂÑ»¤½ýÀÇ½¤¬2ÇÜ¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢5G¤ËÂÐ±þ¡£
Âç¼êÄÌ¿®¶È¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬Apple Watch¤Î5GÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¡£¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤Î¥É¥³¥â¡¢au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âÂÐ±þ¶È¼Ô°ìÍ÷¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple Watch Series 11¤ÏwatchOS 26¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥Õ¥í¡¼Ê¸»úÈ×¤Ï¡¢watchOS 26¤ÎLiquid Glass¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ç¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥¿¡¼»þ·×¤ò¥â¥À¥ó¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥¤¥°¥¶¥¯¥È¥°¥é¥Õ¤âÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿´Â¡¤Î·ò¹¯¤È¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â·ì°µ¾É¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹â·ì°µ¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¡Ç½¡£
¹â·ì°µ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÌó13²¯¿Í¤ÎÀ®¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â·ì°µ¤Î²ÄÇ½À¤ò¥¢¥é¡¼¥È¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬¸÷³Ø¼°¿´Çï¥»¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿´Çï¤ËÂÐ¤¹¤ë·ì´É¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ËýÀÅª¤Ê¹â·ì°µ¤ò¸¡½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹â·ì°µ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄÌÃÎ¡£
Á´¤Æ¤Î¹â·ì°µ¤Î¾ÉÎã¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
FDA¤Ê¤É¤Îµ¬À©Åö¶É¤Ë¤è¤ëÇ§²Ä¤¬¶áÆüÃæ¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¹â·ì°µ¸¡½Ðµ¡Ç½¤Ï2025Ç¯9·îÃæ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò´Þ¤à150¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤òÂ¬Äê¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤Ï¿çÌ²»þ´Ö¡¢½¢¿²»þ´Ö¤Îµ¬Â§À¤äÌÜ¤¬³Ð¤á¤ëÉÑÅÙ¤Ê¤É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥³¥¢¤Î»»½ÐÊýË¡¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯²ÄÇ½¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤¬´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´Â¡¤È³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëApple¤Î¸¦µæ¤«¤éÆÀ¤¿500ËüÇñ¤òÄ¶¤¨¤ë¿çÌ²¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¡£
¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤ÏiPhone¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤ÇÄ¹´üÅª¤ËµÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Apple Watch Series 11¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏºÇÂç24»þ´Ö¶îÆ°¡£
ËÜÂÎ¥«¥é¡½¤Ï100¡óºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤ÎãþÂÎ¤À¤È4¿§Å¸³«¡£
100¡óºÆÀ¸¥Á¥¿¥Ë¥¦¥àÀ½¤ÎãþÂÎ¤À¤È3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤â¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£
À¸ÃÏÁ´ÂÎ¤ËÈ¿¼Í»å¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Nike¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ë¡¼¥×¤Ë¿·¿§¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥í¡¼¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ü¥ë¥È¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥Ù¥ë¥É¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Hermès¤Î¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ê¸»úÈ×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple Watch Series 11¤Î¿·µ¡Ç½¤ò¤Þ¤È¤á¤¿²èÁü¤¬°Ê²¼¡£
Apple Watch Series 11¤âÊüÁ÷½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¡¢È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»Å¾å¤²¤Î¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º42mm¡¦GPS¥â¥Ç¥ë¤¬ÀÇ¹þ6Ëü4800±ß¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦42mm¡¦GPS¡Ü¥»¥ë¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬ÀÇ¹þ8Ëü800±ß¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦46mm¡¦GPS¥â¥Ç¥ë¤¬ÀÇ¹þ6Ëü9800±ß¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦46mm¡¦GPS¡Ü¥»¥ë¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬ÀÇ¹þ8Ëü5800±ß¡£¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à»Å¾å¤²¤ÏGPS¡Ü¥»¥ë¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Ç¡¢42mm¥â¥Ç¥ë¤¬ÀÇ¹þ11Ëü4800±ß¤«¤é¡¢46mm¥â¥Ç¥ë¤¬ÀÇ¹þ12Ëü2800±ß¤«¤é¤Ç¤¹¡£