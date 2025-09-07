この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、カウンセラー・作家のRyota氏が『【正直しんどい】日本中で心の病んだ人が増えた理由とは？国単位での「無理」と時代的背景を解説』と題し、日本中で増加するメンタル不調の背景とその対処法について自身の考えを語った。



Ryota氏は冒頭、「日本中で心の病んでいる、しんどくなっている人が増えている理由」を多角的に解説。まず生活環境として「日本人って働きすぎなんですよ」と指摘し、通勤や税負担の増加、スマホによる情報過多が心身の余裕を奪っている現実を説明。そのうえで「今は変化の時代」であり、「熱心に働いても搾取されて終わり」となりやすく、かつての“努力すれば豊かになれる”構造が通用しづらくなったと明かす。



特に若年層を中心に「いい車はいらない」「出世も興味がない」といった考え方の変化やSNSでの自己表現の広がりを挙げ、「自分の好きなことで豊かに暮らす方が心は楽になる。これが変化の時代だ」と強調。「もっと自己表現とか、他者との関わり合いで豊かになっていきましょう」と肯定的な姿勢を示した。



心を守る具体的なアドバイスについても、「無理しないことが重要」と断言。「無理っていうのは我慢とは違う。無理は終わりのない我慢で、本当にどうにもならない」「限界を認めることでボロボロにならなくて済む」と、自分のキャパシティを認識し「できないこととできることを認める」自己受容の大切さを力説した。



また、「大人になったら1日6分しか勉強しない」というデータを提示し、「勉強しないと時代に適応できません。1日10分でも良いから本や動画で学びましょう」と、自らの経験も交えてリスナーへ伝える場面も。「会社に期待しすぎない。食べていける程度の収入と、自分で余剰をつくる“選択肢”を育てることが大切」と、自立した生き方を推奨している。



さらに、「私自身、工場勤務から独立しパラレルワークでリスク分散をしてきた」と実例も交えて、「一つの会社に依存せず自分で複数の方法を模索しておくと安心感が得られる。これが選択肢＝希望になる」と、現実的な視点からアドバイス。「何でもいいから自分が没頭できるものをやってほしい。生活水準を一度下げてみれば不安も小さくなる」と語った。



締めくくりには「大事なのは健康です。無理しても幸せは手に入りません。できる範囲で助け合い、余計なものを手放して、身の丈にあった生活を考えましょう」と呼びかけ、「なんとか気持ちを前向きに持ち、この大変な時代をともに乗り切っていきましょう」と、視聴者へエールを送った。