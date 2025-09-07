「独り占めする気満々である」



【写真】「そうはさせん！！」 横から飛びつく猫草バトルの瞬間

兄弟猫、茶白の「クウ」ちゃんと茶トラの「カイ」ちゃん（ともに7歳）が、猫草をめぐる攻防で話題を集めています。写真には、飼い主さんが差し出すひと束の猫草に近寄る2匹の姿がーー



クウちゃんは一歩リードし、ギョロ目で口を大きく開け、前足で飼い主さんの手を引き寄せます。まさにかぶりつこうとする瞬間です。一方、カイちゃんはジト目でその様子をじっと観察。まるで漫画のワンシーンのようなコミカルな光景に、3.8万件超の“いいね”が寄せられました。



さらに「そうはさせん！！（ガブゥ！）」との投稿も続き、カイちゃんが猫草を横取りする姿も公開。



ふたりの掛け合いは、多くの人を笑顔にしました。このあとどうなったのでしょうか。飼い主のXユーザー・クウとカイさん（@kunyan_kainyan）に詳しく伺いました。



さすが兄弟！ たびたびシンクロする姿が人気に

ーー撮影時の状況を教えてください。



「猫草を与える時は、そのままにすると食べ過ぎたり長い草を食べて吐いてしまうことがあるので、摘んでから渡しています。この時もいつも通り摘んだ猫草を差し出したところが、写真の状態でした。猫草が程よく育っている時は毎日与えていて、この時も連日あげていました。多い時は1日1〜2回ですが、自宅で栽培しているので間が空いてしまうこともあります」



ーーこの光景を見た感想は？



「『落ち着いて！』って思いました（笑）」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「カイちゃんが横取りしてだいぶ食べてしまったので、また摘んできてクウちゃんにも同じくらい与えました。いつもどちらにもちゃんと分けるようにしています」



ーー兄弟ならではと感じる行動はありますか。



「小さい頃は同じトイレに一緒に入っていたのが印象的です。性格は違いますが、好きなおやつをあげるときに一緒にこちらを見つめてくる姿は『やっぱり似てるなぁ』と思います」



兄弟の真剣勝負（？）を目にした人たちから次々と反応が寄せられています



「いい顔すぎる」

「大きい口ですね」

「ひと口で食べちゃいそう」

「ふたりとも表情良すぎる」

「どっちもとてもいい表情」

「ちょいって乗せてる真っ白な手もかわいい」

「右の子の『ちょ…ちょっと…』みたいな顔好き」

「カイちゃんが『オレにも寄越せ』って、顔してる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）