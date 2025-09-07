米移民当局がジョージア州の韓国企業建設現場を急襲し韓国人300人を拘禁した状況に在米韓国人は不安感に包まれたまま事態の推移を注視している。

韓国人の間ではジョージア州の現代自動車とLGエナジーソリューションのバッテリー合弁工場建設現場で起きた大規模な韓国人取り締まりをめぐり「衝撃的だ」「米国が韓国に投資誘致を要請しながら不意打ちを食らわせた格好」という激高した反応が出ている。一部では「彼らのビザが訪問・滞在目的に合わないということなら取り締まりの口実を提供したのではないか」とし問題点を見つけて根本的に改善することが至急だという話も出ている。

ワシントンDCに居住する韓国人のシンさんは6日、「トランプ大統領が自身の熱烈支持層であるMAGA陣営の反移民世論を意識して政治的効果を狙い韓国の大企業をターゲットにしたようで怒りがこみ上げてくる」と話した。また別の韓国人キムさんは「映画のようなことが起きた。強力犯でもないのに取り締まり過程でヘリコプターが飛び軍用車が大挙動員され、両手を縛られたまま連行された。取り締まり過程自体がとても非人権的だ。取り締まりの映像を見て衝撃を受けた」と話した。

米国在住韓国人最大のネットコミュニティのひとつであるミッシーUSAの公開掲示板では、今回の大規模取り締まりに対するコメントが数十件に上るなど熱い話題として浮上した。ある会員は「とても残念なことが起きた。工場建設初期段階なので経歴がしっかりとした社員を送ったはずなのにこれはどういうことなのか」とコメントした。また別の会員は「MAGA陣営の女性政治家が米政府当局に通報した結果というニュースを見て腹が立った」と、また別の会員は「熱心に働きもせず自分たちの暮らしが苦しい理由を外国人、特に東洋人のせいと考えているのだ。いらいらする」と吐露した。

◇「現地企業、綿密に備えなければ」

ただ善意の被害者が発生したり権益が不当に侵害されてはならないが、トランプ政権が不法移民雇用現場の大規模取り締まりを公言して実行に移している状況で、綿密に対処してこなかったことが残念という話も出ている。過去にジョージア州の韓国企業工場で働いたことがあるというコミュニティ会員は「その当時（韓国から）出張者がたくさんきて働いたが安全規則をまともに守らず出張者1人が死亡する事故が発生した。1日休業してペナルティを科されたのがすべてだった。韓国企業の工場では正直二度と働きたくない」と話した。

企業・工場の運営過程で過度に経営効率性ばかり強調し従業員雇用過程で合法と便法の間できわどい綱渡りをしてきて起きたものという声もある。ある移民専門弁護士は「トランプ政権で正式な就労ビザ発給に制約が大きい状況で書類をまともにそろえられない人たちの事情はかわいそうな部分がある」としながらも「連行された韓国人従業員のビザはほとんどが電子旅行許可（ESTA）やB1・B2（短期訪問ビザ）で合法的な就労活動をすることはできない身分だ。トランプ政権の不法移民強力取り締まり基調を考慮するならば企業でもう少し綿密に備えるべきだった」と指摘した。

韓米政府当局間で外交的な解決策が必要だという話も出ている。大手法律事務所所属の弁護士は「米移民・税関捜査局（ICE）の最初の取り締まり過程で従業員の初期対応が多少未熟だったかもしれない。両国外交当局間の疎通チャンネルを最大限稼動し、『外交』で問題を解決するが必要に思える」と話した。

韓国外交部の朴潤柱（パク・ユンジュ）第1次官はフッカー米国務次官の要請で行われた電話会談で、韓国人大量拘禁事態に遺憾を表明し、今回の事案の公正で迅速な解決に向け国務省次元で積極的に協力することを要請した。フッカー次官は国務省もこの事案を鋭意注視しており、関連省庁と緊密に疎通していると答えたと韓国外交部は伝えた。