9月4日、俳優の中島歩が、『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演。NHK連続テレビ小説『あんぱん』で、ヒロインの最初の夫・若松次郎役を好演していた中島だが、突然の“イメチェン”が話題を呼んでいる。

『あんぱん』の劇中ではすでに病死してしまったが、現在放送中のドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）では、主人公・愛実の交際相手である川原洋二を演じている。愛実と婚約しているにもかかわらず、別の女性とも二股する“クズ男”役であり、愛実の行動が気になりストーカー化したり、それでいて愛実の背中を押したりすることも。クセが強めながら憎めないキャラクターで、「川原なにがし」という愛称で呼ばれ、反響を呼んでいた。

エンタメキャスターの軽部真一アナが、中島の特徴でもある低音ボイスを絶賛すると、中島は「すごいオーディオが好きで。高音・中音・低音ってあるじゃないですか。低音部分を自分のものにしようって、あるときから思って。低音って、耳というより体に響くので、作品のなかでその音域屋になろう（と思った）」と、こだわりを語っていた。

インタビューの内容もさることながら、この日、注目を集めたのは、中島の髪型だった。『あんぱん』では前髪をまとめ、『愛の、がっこう。』では重くおろしたスタイルだったが、この日の中島はまさかのオン眉。これまでのイメージとはまた違ったスタイルに、Xでは驚きの声が続出した。

《なにがしさん 髪型どうしたのwwwww》

《中島歩のビジュがかわいくなりすぎてて驚いた》

《おっと川原さん、すでに様子がおかしいじゃないですか!? 次の役かな?》

2026年には、連ドラ初主演となる『俺たちバッドバーバーズ』（テレビ東京系）が控えるほか、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』で浅井長政役に抜擢されるなど、活躍の場を広げている中島。奇抜な髪型も、次の役作りの一環なのだろうか。

「中島さんは、いわゆる“昭和顔”のイメージがありますから、今回の“激変姿”に驚いた人も多かったのでしょう。オン眉になった中島さんには、どことなく、いまっぽさを感じます。次回作となる『俺たちバッドバーバーズ』は、現代劇でアクションものになる様子なので、また新たな中島さんの一面が見られるかもしれませんね」（芸能記者）

“激変”がどのような形で作品になるのか、いまから注目だ！