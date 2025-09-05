¡ÈÂç²ñ3°Ì¡ÉÅÀ¼è¤ê²°¤òÍÊ¤¹¤ëÆñÅ¨¤È·ãÆÍ¡ÄWÇÕ½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¢º£ÌëU16¥¢¥¸¥¢ÇÕ½à¡¹·è¾¡
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Î¼¡Âå¤òÃ´¤¦¥¹¥¿ー¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿U16ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥Üー¥¤¥º¥é¥ó¥¥ó¥°26°Ì¡Ë¤¬¡¢9·î5Æü20»þ¤«¤é¡ØFIBA U16¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ù½à¡¹·è¾¡¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±51°Ì¡Ë¡£FIBA¥é¥ó¥¥ó¥°¤³¤½³Ê²¼¤À¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×B¤ò2¾¡1ÇÔ¤Î2°Ì¤ÇÄÌ²á¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ç¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥óÂåÉ½¤ò²¼¤·¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÆñÅ¨¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È4¤Ë¡ØFIBA U17¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£Ìë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜvs¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÏÀ¤³¦¤Ø¤ÎÀÚÉä¤â¤«¤«¤ëÂç°ìÈÖ¡£Ìµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2Âç²ñÏ¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬ÆüËÜ¤è¤ê2¥»¥ó¥ÁÄã¤¤183.2¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢Á´4»î¹ç¤¤¤º¤ì¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¿ô¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ë¾å²ó¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£Âç²ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1»î¹çÊ¿¶Ñ39.8ËÜ¤â¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ªー¥ë¥³ー¥È¥×¥ì¥¹¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¥Üー¥ë±¿¤Ó¤Ç¤Ä¤Þ¤Å¤¡¢¼«Í³¤ËÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ï»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ7¤Î¥ï¥ó¥¤ー¥ëー¡£¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¤È¾åÇØ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç²ñÁ´ÂÎ3°Ì¥¿¥¤¤Î1»î¹çÊ¿¶Ñ20.0ÆÀÅÀ¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨50.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê10¡¿20ËÜ¡Ë¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÇØÈÖ¹æ11¤Î¥Á¥§¥ó¥Û¥ó¥æー¡Ê186¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢À§ÈÖ¹æ9¤Î¥ëー¥·¥åー¥¦¥§¥¤¡Ê187¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ13¤Î¥Á¥ã¥ó¥Á¥§¥ó¥¤¥§¡Ê195¥»¥ó¥Á¡Ë¤âÊ¿¶Ñ2·åÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£Èà¤é¤ÏÁ´»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÊ¿¶Ñ16.0ÆÀÅÀ10.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡Ë¤È¡¢Âç²ñ¥È¥Ã¥×¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨64.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¹¥Ä´¤Ê¥Ûー¥¥ó¥¹Á³¡Ê³«»Ö¹ñºÝ¹â¹»¡Ë¤¬¥¹¥³¥¢¤Ç¤±¤ó°ú¤Ç¤¤ë¤«¡£¥¬ー¥É¿Ø¤Î±Û·½»Ê¡ÊConcordia Lutheran School of Omaha¡Ë¤ÈµÜÎ¤½ÓÍ¤¡ÊÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ U18¡Ë¤Î¥²ー¥à¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤â¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜvs¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Î»î¹ç¥Õ¥ë±ÇÁü