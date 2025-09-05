【映画「ストリートファイター」】 2026年10月16日 公開予定

格闘ゲーム「ストリートファイター」を題材とした新作映画が製作中であることが発表された。

これは「Street Fighter Movie」というXの投稿により明らかとなったもの。当該アカウントは2023年5月から運用されていたようだが、本日9月5日にポストを開始。「ストリートファイターII」風のビジュアル画像も公開されており、キャラクターセレクト画面に見立てた画像ではキャストも紹介されている。

その後、「ストリートファイター」公式Xからも映画「Street Fighter」を言及する投稿が行なわれており、「ストリートファイター6」のディレクターを務める中山貴之氏は「映画『Street Fighter』が @legendaryと共に正式に制作開始されました！めでたい！」とコメントしている。

劇場公開は2026年10月16日予定とのこと。今後の続報にも注目していきたい。

Secrets don’t last long in the arena-Street Fighter is now in production. In theaters October 16, 2026.



Let the tournament begin!#StreetFighterMovie pic.twitter.com/HhDKL39i5H - Street Fighter Movie (@Street_Fighter) September 4, 2025

(C) CAPCOM