エバース佐々木「好きなタイプは鈴木愛理さん」、隣に座る鈴木愛理「ええええ！？」
お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（32歳）が、9月4日に放送されたバラエティ番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に出演。高校生の頃から好きだという歌手・女優の鈴木愛理（31歳）との共演に「めっちゃ嬉しいです！！」と語った。
番組は今回、「本当にあった恋の修羅場SP」と題し、紅しょうが・稲田美紀、レインボー・池田直人、エバース・佐々木隆史の“お笑い界のモテ3人衆”が集結。「好きな女性のタイプ」を聞かれた佐々木は「タイプは僕…芸能人では鈴木愛理さん」と、隣の席に座る番組レギュラーの鈴木愛理の名前を挙げ、鈴木は思わず「ええええ！？」と驚きの声を上げる。
佐々木は「（いま）めっちゃ嬉しいです！！ めっちゃ嬉しいです、僕」と、チラチラと鈴木と目を合わせながらテンション爆上がり。
南海キャンディーズ・山里亮太が「なにお前、直前までそんな空気出さないでさ！」とツッコむと、佐々木は「高校生ぐらいのときに、ピザのCMで、めっちゃカワイイ女の子出てるってなって。スッゴいカワイイ子が、スッゴい伸びるピザ食ってたんすよ（笑）。それからずっと好きです。鈴木愛理さん」と“告白”し、鈴木は「長いですよ、めちゃくちゃ。もう15年くらいじゃないですか？」とまたビックリ。
佐々木は「（鈴木が）楽屋挨拶来てくれたんですけど、なんかやっぱ…カッコつけちゃいました。全然気にしてない、みたいな顔して『おはようございます』って」と語った。
