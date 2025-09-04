¡ÈºÇ¶À¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤í¡ª¥á¥Ã¥²Ã¹©¤Î¥×¥í¤¬Á÷¤ë3¤Ä¤Î¡Ö¥á¥Ã¥ÀìÍÑ¥±¥ß¥«¥ë¡×¤Ç°¦¼Ö¤ò¥Ó¥Ã¥«¥Ó¥«¤Ë
¼«Æ°¼Ö¥ªー¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³°Áõ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¡£¤È¤¯¤Ë¥¯¥íー¥à¥á¥Ã¥¤Ï¤½¤Îµ±¤¤¬Ì¿¤À¤¬¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¸÷Âô¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖËá¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡ÖÀö¼ÖÍÑ¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÅÉ¤ì¤ÐOK¡×¤Ê¤É¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¯¥íー¥à¥á¥Ã¥¤ÎÁØ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÇö¤¯¡¢0.2¦Ì£í～0.5¦Ì£í¤Î¸ü¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¥¬¥·¥¬¥·Ëá¤¯¹Ô°Ù¤ÏNG¡£¤·¤«¤â¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËÅÉ¤ê¤Ê¤ª¤µ¤Ê¤¤¤ÈÌýÊ¬¤¬»À²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢Àµ¤·¤¯¥±¥¢¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÌ¤¬½ý¤ß¡¢µ±¤¤Ï¿ê¤¨¤ë°ìÊý¤Ê¤Î¤À¡£
°ìÅÙËá¤¤¤¿¥á¥Ã¥¥Ñー¥Ä¤¬¡¢¤¹¤°»¬¤Ó¤ë¡Ê¤¯¤¹¤à¡Ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¤½¤ì¤Ï¥¯¥íー¥à¥á¥Ã¥¤ÎÇö¤¤ÁØ¤¬¸¦Ëá¤ä»À²½¤Ç¥¥º¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥á¥Ã¥¹©Ë¼NAKARAI¤¬Å¸³«¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥±¥ß¥«¥ë¡Ö¥á¥Ã¥¥ó¥°¡×¡Ö¥ß¥¬¥¥ó¥°¡×¡Ö¥µ¥Ó¥È¥ê¥¥ó¥°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î3À½ÉÊ¤Ï¥á¥Ã¥¥Ñー¥ÄÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ã¥¥Ñー¥Ä¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÊÝ¸î¤¹¤ë¡×¡Öµ±¤«¤»¤ë¡×¡Ö¥µ¥Ó¤òÍî¤È¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤òÃ´¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥Ã¥¥Ñー¥Ä¤òÈþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯ÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥á¥Ã¥¥Ñー¥Ä¤ò´°àú¤ËÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ì¶ÚÆì¤È¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥±¥ß¥«¥ë¤òÁª¤Ó¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¤â¤Æ¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â°ìÎ®¤Îµ±¤¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
»Ë¾å¡ÈºÇ¶À¡É¤òëð¤¦¥á¥Ã¥¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È½¸ÃÄ¤¬³«È¯
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥á¥Ã¥¥ó¥°¡×¥·¥êー¥º¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥á¥Ã¥¹©Ë¼NAKARAI¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥á¥Ã¥¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È½¸ÃÄ¤À¡£¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥²Ã¹©¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¥á¥Ã¥¤òÎô²½¤µ¤»¤º¡¢µ±¤¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¡×¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥á¥Ã¥¥Ñー¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÂÑ¿©¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤Î¸ú²Ì¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¼Â»Ü¡£¤È¤¯¤Ë¥á¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¡Ö»Ë¾å¡ÈºÇ¶À¡É¡×¤òÌÃÂÇ¤Ä¼«¿®ºî¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¨ÂÑ¿©¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡Ú¥á¥Ã¥¥ó¥°¡Û¥¯¥ë¥Þ¤Î¥á¥Ã¥É½ÌÌ¤ò¼é¤ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ
¥á¥Ã¥¹©Ë¼NAKARAI¤ÎÂåÉ½ÅªÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥íー¥à¥á¥Ã¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶âÂ°É½ÌÌ¤ËÆ©ÌÀ¤ÎÊÝ¸îËì¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ÂÑ¿©À¤È¸÷Âô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤À¡£
ÅÉÉÛÊýË¡¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¿ôÅ©¿â¤é¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯ÅÉ¤ê¹¤²¤ë¤À¤±¡£5～10Ê¬¤Ç¹Å²½¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç9³ä¤¬¹Å²½¡¢24»þ´Ö¤Ç´°Á´¹Å²½¤¹¤ë¡£¹Å²½¸å¤ÏÉ½ÌÌ¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÝ¸îËì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ó¤ä±ø¤ì¤ÎÉÕÃå¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸÷Âô´¶¤òÄ¹´ü´ÖÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¡£
¥¯¥íー¥à¥á¥Ã¥¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¥ß¥¯¥í¥óÃ±°Ì¤ÇÌµ¿ô¤Î·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÅÀ¥µ¥Ó¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÎ³»Ò¤Ï¡¢¤½¤Î·ê¤ËºÙ¤«¤¯Æþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¥á¥Ã¥¤Ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÅÉ¤ê¤Ê¤ª¤·¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¥ï¥Ã¥¯¥¹¡ÊÌýÊ¬¡Ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¸Å¤¤¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È»À²½¤·¤Æ¥µ¥Ó¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
º¸¤Î²èÁü¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿±ö¿åÊ®Ì¸»î¸³¤Î·ë²Ì¤À¡£¤³¤Î»î¸³¤Ï¡¢±ö¿å¤ò°ìÄê»þ´Ö¶âÂ°¤Ë¿á¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂÑ¿©À¤òÂ¬¤ë¤È¤¤¤¦¥â¥Î¡£240»þ´Ö¤ÎÊ®Ì¸¤Ï²°³°¤ÇÌó1Ç¯´ÖÊüÃÖ¤·¤¿·ë²Ì¤ÈÆ±Åù¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÅÉÉÛ¤·¤¿ÌÌ¡ÊÃæ±ûÌÌ¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÉå¿©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌýÊ¬¤¬»À²½¤·¤ÆÉå¿©¤òÍ¶È¯¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤À¡£
¥á¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¡¢¥á¥Ã¥¤¬¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤¿·¼Ö»þ¤Ë»Ü¹©¤¹¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤âÄê´üÅª¤Ë½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¥á¥Ã¥¥Ñー¥Ä¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤³¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡Ö¥ß¥¬¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö¥µ¥Ó¥È¥ê¥¥ó¥°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¥ß¥¬¥¥ó¥°¡Û¤¯¤¹¤ß¤ò¼è¤ê½ü¤¯¸¦ËáºÞ
¥¯¥íー¥à¥á¥Ã¥¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤ä¤¬¤ÆÈùºÙ¤Ê¤¯¤¹¤ß¤äÆÞ¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¥ß¥¬¥¥ó¥°¡×¡£Ä¶ÈùÎ³»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤ó¤À¥¯¥êー¥Êー¤Ç¡¢¥á¥Ã¥É½ÌÌ¤Î±ø¤ì¤ä¤¯¤¹¤ß¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼è¤ê½ü¤¯¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¥´¥·¥´¥·»¤¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉï¤Ç¤ë¤è¤¦¤ËËá¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ã¥¤ò¥¥º¤Ä¤±¤º¤Ëµ±¤¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¡£±ø¤ì¤ä¤¯¤¹¤ß¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¤Ï¡¢É¬¤º¥á¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëá¤½Ð¤·¤¿¶ÀÌÌ¾õÂÖ¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥â¥È¥á¥¬¥Í¤Ç²áµî¤Ë¥ß¥¬¥¥ó¥°¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤Á¤é¡£¤¯¤¹¤ó¤À¥á¥Ã¥¥Ð¥ó¥Ñー¤Ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥×¤ò³Ê»Ò¾õ¤ËÅ½¤ê¡¢①～③¤ÎÈÖ¹æ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
①¿å¿¡¤¤À¤±¤Î¾õÂÖ
②¥ß¥¬¥¥ó¥°¤ò»Ü¹©¤·¤¿¾õÂÖ
③ÈÆÍÑ¤ÎÀö¼Ö¥¯¥êー¥Êー¤ò»Ü¹©¤·¤¿¾õÂÖ¤À
¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥×¤ò¤Ï¤¬¤·¤¿¾õÂÖ¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢②¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¾¤è¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡Ú¥µ¥Ó¥È¥ê¥¥ó¥°¡Û¥á¥Ã¥¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ó¤ò½üµî
¡Ö¥µ¥Ó¥È¥ê¥¥ó¥°¡×¤ÏÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥á¥Ã¥É½ÌÌ¤ËÉâ¤¤¤¿¥µ¥Ó¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Î¥±¥ß¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¸¦ËáºÞ¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥¤´¤Èºï¤ê¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ó¥È¥ê¥¥ó¥°¤Ï¥µ¥Ó¤Ë¤À¤±ºîÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ã¥¤Îµ±¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ó¤ò¼è¤ê½ü¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤À¡£
»ÈÍÑÊýË¡¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ê¡¢¥µ¥ÓÉôÊ¬¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Ëá¤¯¤À¤±¡£º¬µ¤¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥µ¥Ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥Ï¥º¤À¡£Íî¤È¤·¤¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ã¥¥ó¥°¤Ç»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇËÉ»¬¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¡£
YouTube¤Ç¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¥á¥Ã¥¥ó¥°¥·¥êー¥º¤ò²òÀâ
¥á¥Ã¥¹©Ë¼NAKARAI¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥á¥Ã¥¤ò¥±¥¢¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤äÀìÌçÅª¤ÊÏÃÂê¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¥¯¥íー¥à¥á¥Ã¥¤ÎÆÃÀ¤ä¥á¥Ã¥¥ó¥°¥·¥êー¥º¤Î¸ú²Ì¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈºÇ¶À¡É¤Îµ±¤¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥ªー¥Êー¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢¨¥á¥Ã¥¹©Ë¼NAKARAI¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
¤Þ¤È¤á¡¦À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡Ö¥á¥Ã¥¥ó¥°¡×¡Ö¥ß¥¬¥¥ó¥°¡×¡Ö¥µ¥Ó¥È¥ê¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌò³ä¤¬¤¢¤ê¡¢3¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¦¥á¥Ã¥¥ó¥°¡§¥á¥Ã¥¤ò¼é¤ê¡¢¸÷Âô¤ÈÂÑ¿©À¤òÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤¹¤ë
¡¦¥ß¥¬¥¥ó¥°¡§·Ú¤¤¤¯¤¹¤ß¤ä±ø¤ì¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼è¤ê½ü¤¯
¡¦¥µ¥Ó¥È¥ê¥¥ó¥°¡§É½ÌÌ¤ò¥¥º¤Ä¤±¤º¥µ¥Ó¤ò½üµî¤¹¤ë
¤Ê¤«¤Ç¤âÆ±¼Ò¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤¬¡Ö¥á¥Ã¥¥ó¥°¡×¡£¾åµ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤À¤¬¡¢¤ª»î¤·¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥¯¥êー¥Êー¤äËá¤ºÞ¤ÏÂ¾¼ÒÀ½¤ÇÂåÍÑ¤·¡¢¥á¥Ã¥¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¤½¤Îµ±¤¡¦ÊÝ¸îÀÇ½¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ö»Ë¾å¡ÈºÇ¶À¡É¡×¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ëµ¶¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡§¥á¥Ã¥¹©Ë¼NAKARAI¡Û