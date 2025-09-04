【速報】宮崎・大分・高知・徳島・愛媛・愛知・岐阜・三重・静岡で線状降水帯発生か
宮崎県や大分県では今日4日昼過ぎから夜遅くにかけて、高知県、徳島県、愛媛県では今日4日夕方から5日朝にかけて、愛知県や岐阜県、三重県では今日4日夕方から5日昼前にかけて、静岡県では今日4日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
「線状降水帯」発生の可能性
今日4日、気象庁は台風15号に関する気象情報を発表しました。西日本や東日本では線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
宮崎県・大分県 今日4日昼過ぎから夜遅くにかけて
高知県・徳島県・愛媛県 今日4日夕方から5日朝にかけて
愛知県・岐阜県・三重県 今日4日夕方から5日昼前にかけて
静岡県 今日4日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて
5日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、
関東甲信地方 100ミリ
東海地方 180ミリ
近畿地方 150ミリ
中国地方 100ミリ
四国地方 300ミリ
九州北部地方 200ミリ
九州南部 200ミリ
奄美地方 100ミリ
その後、5日6時から6日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、
東北地方 100ミリ
関東甲信地方 200ミリ
東海地方 150ミリ
近畿地方 150ミリ
四国地方 150ミリ
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。
線状降水帯発生予測がでたら
半日程度先に「線状降水帯」による豪雨の可能性があると呼びかける情報を気象庁が発表した場合は、発表対象となった府県のどこかで、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。以下のような行動をとるようにしてください。
いつもより大雨災害が起きる可能性が高い状況だということを認識し、テレビやスマートフォンなどで気象情報をこまめに見るようにしてください。
川の近くや土砂災害の危険のある地域にいる人は、避難する可能性があると考え、自治体から発表される避難情報に注意しましょう。この段階で、飲食品、貴重品、着替えなど避難所に持って行くものを再確認し、必要になればすぐに避難できる準備を整えてください。暗くなってからの避難は危険です。気象情報や避難情報をこまめに確認しつつ、明るいうちの避難を心がけましょう。
避難先は、自治体の指定する避難所のほかに、安全な親戚・知人の家やホテル・旅館など複数の候補を考えておくと良いでしょう。感染症対策として、消毒液やマスクなども用意してください。感染が心配な方も、避難所の感染症対策は進んでいますので、他の避難先が思い浮かばない場合はためらわず避難所に避難してください。