みちょぱ「“子どもいる・いない”でマウントある」、ダイアン津田「捉え方じゃないの？」
モデル・タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26歳）が、9月2日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。既婚者同士における「“子どもいる”“いない”でのマウントはあるかもしれない」と語った。
番組は今回、「女性500人に聞いた思わずイラっとする行動とは」をテーマに、“令和のストレス”についてトークを展開。「既婚マウントへのストレス、共感できる？」と質問を受ける。
これにみちょぱは「既婚者同士でも“子どもいる”“いない”でのマウントはあるかもしれない」と話し、「（自分は）子どもがいないから、いる人からすると『（子ども）いないから旅行とか行けるもんね』みたいな」と例を挙げる。
ダイアン・津田篤宏は「それを嫌味で言ってるってこと？」と質問。みちょぱは「嫌味でしかないでしょ。『（子ども）できたら行けないからね。今のうち楽しんでおきなよ』みたいな」と答え、津田はさらに「捉え方じゃないの？」とたずねたが、みちょぱは「わざわざ言ってこないでいいじゃないですか。じゃあ。思っておいて、勝手にっていう。伝えてくるっていうことは何かあるだろうって、思っちゃう部分も…」と回答した。
このやり取りを聞いていた田村真子アナは「難しい…（笑）」とポツリ。津田も「そんなギスギスしてんの…？」と、信じられないといった表情を浮かべた。
