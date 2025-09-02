¡Ö»à¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Ë³ú¤Þ¤ì70ÂåÃËÀ¤±¤¬¡¡·Ù»¡¤ä»Ô¿¦°÷¤â½¸¤Þ¤êÆ»Ï©¤ËÅÝ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤ÎÇÓ½üÃæ
¤¤Î¤¦Ìë¡¢´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡ÖÀ®½Ã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤¬¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½10¿Í¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÏÆ»Ï©¾å¤ËÅÝ¤ìÆ°¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢70Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦ÏÓ¤Èº¸Â¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÌ±²È¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¶á¤¯¤Î»³ÎÓ¤ËÆ¨¤²¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ä»Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£