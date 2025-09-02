陽気に風船ガムを膨らませているかと思えば、デッドボールに激怒して投手に殴りかかる。1980年代のプロ野球界を盛り上げた巨人軍“最強の助っ人”ウォーレン・クロマティ（71）。長らく車いす生活を余儀なくされている彼が、闘病の日々を語る。

【写真を見る】車イス生活を送る現在のクロマティ 相手投手に右ストレートをお見舞いした、血気盛んな現役時代のワンシーンも

昨年7月に東京ドームで行われた、プロ野球・巨人と阪神のOBによる伝統の一戦。王貞治や掛布雅之といった両チームのレジェンドが居並ぶ中に、ひときわ目を引かずにはいなかったのが、車いす姿で登場したクロマティだった。

クロマティといえば、メジャーリーグのレギュラーとして長く活躍したのち、1984年に巨人に入団。翌85年から5年連続打率3割、89年には.378の高打率で首位打者となりMVPも受賞した「最強助っ人」である。現役引退後もたびたび来日し、古巣・巨人のアドバイザーなども務めていた。

当初は健康状態について多くを語らなかった彼。が、昨年末、自身のユーチューブチャンネルで「脊柱管狭窄症」の治療に励んでいると公表し、エネルギッシュな現役時代を知る往年のファンを驚かせたのだった。

「おしっこに行きたいということも分からない」

「病気になって、ボクはガマンするということを学んだよ。特に現役の頃、バッターとしては短気ですぐ乱闘していたからね」

そう笑うクロマティの体調に異変が生じたのは、4年前のこと。

「2021年のクリスマス、アメリカ・フロリダに滞在していたときに突然、脚に力が入らなくなってしまったんだよ。腰もどんどん腫れてね。日を追うごとに症状は悪化して、年が明けて間もなく歩けなくなってしまったんだよ。立ち上がっては転んでしまうこともあった。おまけに、自分の膀胱の感覚もない。トイレに行きたい、おしっこに行きたいということも分からなかったね。そこで、まずリモートでドクターに診察してもらうと、“ギランバレー症候群”の可能性があるから、すぐに検査を受けた方がいいとアドバイスされたんだ」

ドクターの言いつけに従い、病院で脊椎から髄液を抽出して検査したところ、正式にギランバレー症候群との診断が下った。

「脚に力が入らなくなるのは、ギランバレーの典型的な症状なんだ。主に感染症が原因で罹患してしまう病気なんだけど、ボクがどうしてこの病気に冒されたのかは分からない。ちょうど新型コロナウイルスに感染した後だった。それが関係しているのかどうかも分からないね」

治療に専念するため、さっそく入院することに。

「ギランバレーを治すために点滴の治療を受けていたんだけど、もうすぐ退院というタイミングで、ドクターがほかにも問題を見つけてくれた。“脊髄の神経を圧迫しているものがある”とね。胸椎といって、背骨の腰より少し上の部分で“脊柱管狭窄症が起きている”と言われたんだ」

つまりギランバレー症候群だけでなく、同時に脊柱管狭窄症にも見舞われてしまったのである。

ギランバレーは点滴治療でまもなく完治したものの、今に至るまで彼を苦しめているのが、脊柱管狭窄症なのだった。

そもそも、これはいかなる病なのだろうか。

歩行困難、排便障害も

「脊柱管とは、脳から続く脊髄神経を収めた“骨のトンネル”のこと。その脊柱管が狭くなってしまう病態が脊柱管狭窄症です」

そう解説するのは、「名戸ヶ谷病院」整形外科顧問の川口浩医師。

「このトンネルの中を通っている脊髄や神経が圧迫されると、足に痺れや痛みが出る。症状が進めば、歩行が困難になったり、排尿・排便障害が起こることもあるのです」（同）

「あいちせぼね病院」の伊藤全哉院長が後を継ぐ。

「神経の背中側にある黄色靭帯が分厚くなったり、骨そのものが変形突出することによって、脊柱管は狭くなります。これらは加齢変化で、ご高齢の方に多く見られます。まれに40代で発症するケースもありますが、一般的には50代以降に増え始めます」

現状では、はっきりと挙げられるような予防法はないという。

川口医師が言う。

「治療の基本は“保存療法”で、コルセットを着用するなどして動きを抑え、安静にすることです。症状が強い場合には薬物療法や、狭窄の原因となっている靭帯や椎間板を除去する必要があります」

「日米のドクターの腕の差なのかな」

手術を選択したクロマティの話に戻ろう。

「まずフロリダの病院で二つの胸椎の手術をしてもらったんだ。このときは術後もずっと痛みがひどくてね。まだ手術しないといけない胸椎が残っていたんだけど、別のドクターにやってもらいたいと思って探して、見つけたのが徳島大学病院の先生だったんだよ」

クロマティ自身がコンタクトを取ったという徳島大学病院の医師は、球界にもゆかりがあった。

「元巨人の中畑（清）さんの首の手術や、ボストン・レッドソックスの吉田（正尚）選手の親指の手術をしたドクターなんだ。話はトントンと進んで、23年の春には2度目の手術を受けられたよ。大成功だったね。最初の手術みたいに術後の痛みがなくてビックリさ。とてもラクになった。日米のドクターの腕の差なのかなと思ったりしたよ」

リトルリーグ時代から

クロマティ本人にも、腰の不調には思い当たるフシがあった。

「リトルリーグでプレイしていた12歳の頃から腰は悪かったんだ。現役時代にも悪化して、手術を受けようかと考えたこともあったけど、シューズに特別なソールを入れたりして、なんとか痛みを和らげようとしていたよ」

先の伊藤院長によれば、

「打撃や投球の際には腰を使いますから、やはり若い頃から腰への負担が大きかったのではないでしょうか。一般的にアスリートは強靭な筋肉が骨を守っているため、狭窄症にはなりにくいと考えられます。ですが、年とともに筋力は衰えますし、長年の腰の酷使によって狭窄症が発症したのかもしれません」

とした上で、

「ギランバレーも狭窄症も、ともに脚が麻痺してしまう疾患で、今回のケースはダブルパンチです。ギランバレーによって下肢の筋力低下を招き、その筋力低下が狭窄症の症状を悪化させた可能性も考えられます」

「文句を言ってる場合じゃない」

彼は目下、リハビリに励む日々を送っている。

「ロボティック、つまり歩行支援ロボットを使用したり、歩行に必要な筋力トレーニングをしてるんだ。今はもう完全なまひではなくて、一部が機能しないという段階。脳から出るシグナルが途中で途絶えてしまうから、そのシグナルの道をまた作ってあげるトレーニングをしているよ」

リハビリでこたえるのは身体的苦痛ばかりではない。彼が施設へ通院して行っているリハビリは保険適用外であるため、懐へも多大なダメージを与えているのだ。

しかし、捨てる神あれば拾う神あり。有志が集い、リハビリ費用を捻出するためのクラウドファンディングを立ち上げた。最終的に約135万円ものサポートを得られたのは、彼の人徳のなせるわざだろう。

「幸い、ボクには助けてくれる人たちがいたけど、リハビリの費用は高いから、受けられない人も多いよね。それを考えると、とっても悲しい状況だと思ってしまうよ。ボクは今の状態で文句を言ってる場合じゃないよね」

5歳の息子が

彼にはまた、支えてくれるとっておきの“最強の助っ人”がいる。

「病気になる前に今の妻と結婚したんだ。友達に誘われて行った東京のアメリカンクラブで出会ってね。ボクが使ってるモーターチェア、この電動車いすを薦めてくれたのも、去年の阪神とのOB戦に参加するよう背中を押してくれたのも彼女。本当はこういう姿を見られたくないという気持ちもあったんだよね。でも、その試合に参加しているボクを見て、ボクよりももっとつらい状況の人が希望を持てるかもしれないと思ったんだ。このモーターチェアはものすごく便利だよ。妻との年の差？ 60歳。ハハハ、それはジョークだけど、ボクらの間には今年で5歳の息子がいるよ」

と言うから驚きである。

「妻と息子、この二人がボクにとって前に進もうというすべてのモチベーションにつながっている。ボクたちは三人で一つ。早く歩けるようになって、家族と一緒にグッドな時間を過ごしていきたいと思っているよ」

快気のバンザイパフォーマンスはいつ見られるか。

