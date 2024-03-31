写真：AP/アフロ3月29日、元巨人のウォーレン・クロマティ氏が、自身のYouTubeチャンネル「くろまてぃちゃんねる」を更新した。ドジャース大谷翔平の騒動をうけ、自身も過去に似たような経験をしたことを明かしている。クロマティ氏は、大谷の元通訳・水原一平氏が、違法賭博で抱えた負債450万ドル（約7億円）を大谷の口座から送金した騒動に言及。大谷の記者会見を見て、「僕はすごくホッとしたよ。大谷さんが野球賭博をし