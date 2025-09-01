ＪＣＲファーマ<4552.T>が続伸している。８月２９日の取引終了後、開発中のライソゾーム病の一種であるＧＭ２ガングリオシドーシスを対象疾患とする治療薬候補「ＪＲ－４７９」について、メディパルホールディングス<7459.T>と海外の事業に関する実施許諾契約及び日本における共同開発・商業化契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



今回の契約は、２２年１０月に両社で開始した超希少疾病用医薬品開発への取り組みに、新たに「ＪＲ－４７９」を追加するもので、両社の提携はフコシドーシスを対象疾患とする「ＪＲ－４７１」、ムコ多糖症３Ｂ型を対象疾患とする「ＪＲ－４４６」に次ぐ３品目目となる。なお、２６年３月期業績予想には織り込み済みとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS