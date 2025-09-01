¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎŽ¢È÷ÃßÊÆºîÀïŽ£¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¡Ä¿·ÊÆ¤¬ÁÛÄê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëŽ¢5kg5000±ßÄ¶Ž£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹½Â¤ÅªÍ×°ø
¢£¡Ö5Ô5000±ßÄ¶¡×¤Ç¤âÇä¤ì¤ë»þÂå¤Ë
¤³¤³¤ØÍè¤Æ¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬ºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î®ÄÌ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Áá¾ìÊÆ¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç5¥¥íÅö¤¿¤ê5000±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¾å¾º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¤Î¼ûµë¤¬¥¿¥¤¥È¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ì»þÅª¤Ë¼ûµë¤Ï´Ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¤·Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë²¢À¹¤À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¶¡µë¤Ï¿¤ÓÇº¤ß·¹¸þ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÏ©¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¥³¥áÌäÂê¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î®ÄÌ¤Î·ÐÏ©¤¬Ê£»¨¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶¡µë¥µ¥¤¥É¤¬»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀºÊÆÀßÈ÷¤ÎÉÔÂ¤â¡¢²Á³Ê¾å¾º¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Î¤°¾ÃÈñ¼Ô
¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡Ê¼ûÍ×¼Ô¡Ë¤âÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢¡Ö¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤·¤Å¤é¤¤¡×¤È¤Î°Õ¼±¤¬ÄêÃå¤·»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥³¥á¤Î³ÎÊÝ¤òµÞ¤°¾ÃÈñ¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¤Î¶È¼Ô¤ÏÁá¾ìÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë°ÊÁ°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢2025Ç¯»º¤Î¿·ÊÆ¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð´ü¸Â¤òÅö½é¤Î´ü¸Â¤À¤Ã¤¿8·î¤«¤é±äÄ¹¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£À¸»º¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤â¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¶¡µë¤òÀ©Ìó¤¹¤ë¡£¼ûÍ×¡¢¶¡µë¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¥á¤Î²Á³ÊÀè¹â´Ñ¤Ï¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¾®ÀôÊÆ¡×¸ú²Ì¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
8·î¾å½Ü¡¢¹ñÆâ¤ÎÊÆ¤Î¾®Çä²Á³Ê¤ËºÆ¾å¾º¤Îµ¤ÇÛ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î½µ¼¡½¸·×¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡ÊÌÃÊÁÊÆ¤È¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¹ç·×¡Ë¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
5·î12Æü¡Á18Æü¤Î½µ¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢5¥¥íÅö¤¿¤êÀÇ¹þ¤ß¤Ç4285±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤·¤¿¡£7·î28Æü¤«¤é8·î3Æü¤Î´Ö¡¢²Á³Ê¤Ï3542±ß¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î¥³¥áÎ®ÄÌ»Ô¾ì¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÏÁ´Î®ÄÌÎÌ¤Î55¡ó¡ÊÌÃÊÁÊÆ¤Ï45¡ó¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤Î¶¡µëÁý²Ã¤Ç²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢8·î4Æü°Ê¹ß¡¢¥³¥á¾®Çä¤ê²Á³Ê¤ÏÈ¿Å¾¤·¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Á°½µ¤Î2999±ß¤«¤é3190±ß¤Ë6.4¡ó¾å¾º¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤ÎÁ°½µÈæ¾å¾ºÎ¨¡Ê4202±ß¤«¤é4239±ß¤Ø0.9¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤ß¤ë¤È5.5¡ó¤Î¾å¾º¤À¡£½µ¼¡¤Î¾å¾ºÎ¨¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¡£È÷ÃßÊÆ¤Î²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼ûµë´Ä¶¤¬¥¿¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¢£¥³¥áÎ®ÄÌ¤òÂÚ¤é¤»¤ëÁÒ¸Ë¤ÈÊªÎ®¤Î²ÝÂê
¥³¥áÎ®ÄÌ¤ÎÌÜµÍ¤Þ¤êÌäÂê¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë±¿±Ä¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£Åö³ºÊ¬Ìî¤Î»ö¶È¼Ô¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÃùÂ¢¸Ë¤ÏÅìÆüËÜ¤ËÊÐºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Ë¿×Â®¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ê´Ö¤â»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¡£
ÁÒ¸ËÆâ¤Î¥³¥áÊÝ´ÉÊýË¡¤â¡¢¿×Â®¤Ê¶¡µë¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÊÝ´É¤Ï¡¢À¸»ºÇ¯¤Î¸Å¤¤¥³¥á¤ò½Ð¸ý¤Î¶á¤¯¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¶¡µëÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë2023Ç¯»º¤Î¥³¥á¤òÁÒ¸Ë¤«¤é½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÃùÂ¢ºß¸Ë¤ÎÆþÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯ÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êÉÔÂ¡Ê¿Í¼êÉÔÂ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®Ç½ÎÏ¤â¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤¿¡£ÀºÊÆ½ê¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤â¿×Â®¤ÊÈ÷ÃßÊÆ¶¡µë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¿ôÎÌ28Ëü¥È¥óÄøÅÙ¤Î¤¦¤Á10Ëü¥È¥ó¤Ï¾®Çä¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶¡µë¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¤Ï4Ëü¥È¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¤ÎºÇ½ª¼ûÍ×¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤â¡¢¡Ö²Á³Ê¤Ï´ÊÃ±¤Ë²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯»º¤Î¿·ÊÆ¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢£³ÆÃÏ¤ÎJA¤Î¡ÖÁ°Ê§¤¤¶â¡×¤¬²áµîºÇ¹â³Û
¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤ÏÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢À¯ÉÜÆâÉô¤ä¥³¥áÎ®ÄÌ´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯»º¿·ÊÆ²Á³Ê¤Ï5¥¥íÅö¤¿¤ê3500±ßÄøÅÙ¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Áá¾ìÊÆ²Á³Ê¤ÏÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥á¤Î¡È³µ»»¶â¡É¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¸½ºß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢JAÁ´ÇÀ¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Ë³µ»»¶â¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ°Ê§¤¤¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢À¸»º¼Ô¤Î¼ýÆþ°ÂÄê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½¸²Ù¶È¼Ô¤Ï³µ»»¶â¤ò»ØÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢²·Çä¶È¼Ô¤È¼è°ú²Á³Ê¤ò·è¤á¤ë¡£
ÃÏ°è¤´¤È¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜÇ¯¤Î³µ»»¶â¤ÏÁ°Ç¯¤«¤é8³ä¶á¤¯¾å¾º¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ¤äÅçº¬¡¢ÂçÊ¬¤Ê¤É¤ÎJA¤¬²áµîºÇ¹â³Û¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤È¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Îµ¤²¹¾å¾º¤Ë¤è¤ë¡¢°ð¤ÎÀ¸°é¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£À¸»º¡¦½¸²Ù¡¦²·Çä¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î²Á³ÊÀè¹â´Ñ¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢4·î¤ä5·î¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÀ¸»º¼Ô¤Ë¥³¥á¤ÎÇã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤òÄó¼¨¤·¡¢¿·ÊÆ¤ò¤«¤½¸¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë½¸²Ù¶È¼Ô¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤ï¤¬¹ñ¤Î¥³¥á¤Î²·Æâ»Ô¾ì¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢5¼¡¤Ë¤ï¤¿¤ë¶È¼Ô¤¬Ï¢¤Ê¤ê¸úÎ¨Åª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£²·Çä¤«¤é¾®Çä¶È¼Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ºß¸Ë¤ò½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤¹¤ë¶È¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Í½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡ÖÊÆ¤É¤³¤í¡×¤Î·èÃÇ
8·î¾å½Ü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬5500±ß¡¢µîÇ¯¤Î1.6ÇÜ¤Û¤É¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÁá¾ìÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¹â¤¤¡£¿·ÊÆ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥³¥á¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¶¡µë¥µ¥¤¥É¤â¼ûÍ×¥µ¥¤¥É¤â¡¢¡Ö¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¼±¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¡¢ÊÆ¤É¤³¤í¤Î¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Ç¤ÏºòÇ¯¼ý³Ï¤·¤¿¥³¥á¤ÎÍ½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÄä»ß¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÁê¼¡¤¤¤À¡£¾®ÀôÇÀÁê¤¬½¢Ç¤¤·¤¿5·îÃæ½Ü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»ÎÊÌ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¡¢º£½©¤Î¿·ÊÆ¤Î7³äÄøÅÙ¤¬ÇäÌóºÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤¬¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¤Þ¤À¾å¾º¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä±äÄ¹¡¢¸ú²Ì¤Ï½Ð¤ë¤«
ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿7·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¦¤ë¤ÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç89.9¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¾å¾ºÎ¨¤Ï¤ä¤äÄã²¼¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ØÍè¤Æ¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î20Æü¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤Ï¡¢8·îËö¤ò´ü¸Â¤È¤·¤Æ¤¤¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä´ü¸Â±äÄ¹¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¾®Çä¶È¼Ô¤¬·ÀÌó¤·¤¿Ê¬¤Ï¡¢9·î°Ê¹ß¤âÈÎÇä²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤Ï¿·¤¿¤ÊÈÎÇä´ü¸Â¤ÏÀß¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¡µë¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤ò1¥«·î°ÊÆâ¤ËÇä¤êÀÚ¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌÂ¥¿Ê¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬ÀºÊÆ¤äÊªÎ®¤ÎÂÎÀ©¤ò³È½¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢JAÁ´ÇÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·ÊÆ¤Î³µ»»¶âÀ©ÅÙ¤ò²þ¤á¡¢Çã¤¤¼è¤êÊý¼°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Î¼ýÆþ°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥³¥á¤Î¶¡µë²Á³Ê¤Î¾å¾º°µÎÏ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¤Ë¤è¤ë²Á³Ê°Ý»ý½Å»ë¤Î¥³¥áÀ¯ºö¤ò²þ¤á¡¢Áý»º¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£
¢£¥³¥á²Á³Ê¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê²¼Íî¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤
¤¿¤À¡¢À¤³¦¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Ï¿¼¹ï¤À¡£º£¸å¤â¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬¥³¥á¤ÎÀ¸°é¤òÁË³²¤¹¤ë¶²¤ì¤Ï»Ä¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢À¯ÉÜ¤Î¥³¥á¤ÎÁý»º¤¬¿×Â®¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£ÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥áÀ¸»º¼Ô¤Î¸º¾¯¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
À¯¼£Åª¤Ê±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥á¤ÎÍ¢ÆþÏÈ¤òµÞ³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÃùÂ¢»ÜÀß¤òÁ´¹ñ¤ËÊ¬»¶¤·¡¢²·Çä¤ê¤Î³¬ÁØ¤òºï¸º¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤â¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ë¡£ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Î¿¼¹ï²½¤â¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥³¥áÎ®ÄÌ»Ô¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Àè¹â´Ñ¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ×°ø¤ÏÂ¿¤¤¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¤½¤Î¾õ¶·¤òÈ´ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£ÅöÌÌ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¥³¥á¤Î¾®Çä²Á³Ê¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Å¤é¤¤¡£Êª²Á¤Î¾å¾º¤Ë¤â¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
----------
¿¿ÊÉ ¾¼É×¡Ê¤Þ¤«¤Ù¡¦¤¢¤¤ª¡Ë
Â¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø
1953Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢¥á¥ê¥ë¡¦¥ê¥ó¥Á¼Ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ËÜ¼Ò½Ð¸þ¡£¤ß¤º¤ÛÁí¸¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¢¿®½£Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¡¢Ë¡À¯Âç³Ø±¡¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£
----------
¡ÊÂ¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø ¿¿ÊÉ ¾¼É×¡Ë