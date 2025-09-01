【VIPイベントご招待】

12月2日（火）開催のDIGIDAY BRAND LEADERS 2025に、リテーラーおよびブランドのデジタル領域・マーケティング領域のご担当者様を無料で特別ご招待いたします。ご応募はこちらから→

ご招待枠には限りがございますので、ぜひお早めにご応募ください。