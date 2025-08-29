【ELDEN RING NIGHTREIGN：高難度チャレンジモード「深き夜」】 9月11日 実装予定

フロム・ソフトウェアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」において、高難度の出撃モード「深き夜」を9月11日に実装する。

「深き夜」は、“幾度となく夜を渡ってきた熟練者向け”の高難度チャレンジモード。出現する敵が通常より強化され、標的となる夜の王を指定できず、発生中の地変は反映されない。加えて、専用の「深層の遺物」やデメリット効果を持つ代わりに複数の付帯効果を持った武器が登場する。

また、勝敗によってレートが増減し“深度”が変化。深度に応じて難度が増していき、深度4～5は“更なる刺激を求める方々の前に広がる際限のない戦い”となっている。

