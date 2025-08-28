この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「12人産んだ助産師」HISAKO、「夫のマスターベーションが理解できない」という悩みに「気持ちを否定しないで」

「夫のマスターベションが理解出来ない！」と題した動画を公開したのは、「12人産んだ助産師」HISAKOさん。彼女は、視聴者から寄せられた“夫のマスターベーションが受け入れられず悩んでいる”というリアルな相談に、自身や夫・MARKさんの経験、専門知識を交えて回答した。



相談者は、「夫婦仲は良好だが、夫が休日になるとトイレで頻繁にマスターベーションをしていることに気付き、気持ち悪いと感じてしまう」と告白。その思いを伝えたものの、夫からは「ゲームしてるだけ」とかわされ、孤独とストレスを感じているという。相談者の「男性はマスターベーションとセックスは別物だと分かっていても、どうしても理解できない」という声に、HISAKOさんは「これは理解をするしかないんやと思います」と正直な見解を示す。



HISAKOさんは、「例えば私にとってのチョコレートが、彼にとってのマスターベーションなのかも」と喩えを交え、「昨日食べても、また今日も欲しくなる。それを責められたら悲しい」と女性の立場からも共感。「ただ、セックスとマスターベーションは本当に“別物”で、相手を幸せにしたいのがセックス、自分のモチベーションUPがマスターベーション」と、夫婦の営みの意味を分かりやすく解説した。



動画では、夫MARKさんの「男の僕でもマスターベーションについて考えたことない。でも、単純に快楽や元気の素になっている」との率直な意見も紹介。さらに、「他で発散するより、家でやってくれてるのは幸せなこと」の言葉に、HISAKOさんも同意を示した。



一方で、「夫の行動が女性の自己価値を揺るがせることがある」とケアを怠らない姿勢も。「セックスは単なる性欲ではなく、『私は必要とされている』という満たされる気持ちがある」と話し、「『気持ち悪い』だけで切り捨てるのは、相手の心に踏み込む行為」であると強調。さらに「相手を否定せず、ストレートに自分の気持ちを伝え合うことで、本当の夫婦になれる」と、夫婦間の対話の大切さを力説した。



動画ラストでは、「同じような悩みを持つ女性もきっとたくさんいます。悩みは決してしょうもないものじゃない。自分の思いを抱え込まず、オープンに話してみてほしい」とエールを送り、締めくくった。