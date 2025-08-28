¾®¼¼·½¤µ¤ó¡¦âÃ»Ò¤µ¤ó¡¡Íª¿Î¤µ¤ÞÀ®Ç¯¼°¤Î´ØÏ¢¹Ô»ö¤ò·çÀÊ¤Ø¡¡¾·ÂÔ¾õÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë
½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°´ØÏ¢¹Ô»ö¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤ò¡¢»Ð¤Î¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Î·½¤µ¤ó¤¬¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè·î6Æü¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¹Ô»ö¤Ë¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¿ÆÂ²¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
µÜÆâÄ£¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤ÇÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î»Ð¡¦¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÈâÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¾®¼¼·½¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æµ·¼°¤Ê¤É¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤¬½ÐÀÊ¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤¬±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿ÆÂ²¤Ç¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤È½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎËå¡¦¹õÅÄÀ¶»Ò¤µ¤ó¤ä¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÄï¡¦ÀîÅè½®¤µ¤ó¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ÄÂ²¤Î»²Îó¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÎÄï¡¦¾ïÎ¦µÜ¤µ¤Þ¤¬·çÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢Íè·î6Æü¡¢19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢µÜÅÂÆâ¤Ç¡¢¢§ÁõÂ«»Ñ¤ÇÀ®Ç¯ÍÑ¤Î´§¤ò¼ø¤«¤ë¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¢§±íÈøÉþ»Ñ¤ÇÎ¾ÊÅ²¼¤ËÀ®Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¡ÖÄ«¸«¤Îµ·¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ·¼°¤Ë¤Î¤¾¤Þ¤ì¡¢ÅöÆüÌë¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ª½Ë¤¤¹Ô»ö¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¹ÄÂ²¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ï1985Ç¯¤ÎÉã¡¦½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡Öµ·ÁõÇÏ¼Ö¡×¤Ê¤É¤¬º£²ó¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢µÜÅÂ¤òË¬Ìä¤·¡¢µ·¼°ËÜÈÖ¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ®¿´¤Ë¸«³Ø¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
