新車232万円！ 日産が「“新”コンパクトカー」発表！ 全長4m「5ナンバーサイズ」で日産の“主力モデル”が大進化！ クラス超え「小さな高級車」仕様もある「新ノート」登場

日産は2025年8月28日、コンパクトカー「ノート」シリーズの一部仕様変更を発表しました。

同日より発売しています。

どのような点が変わったのでしょうか。

日産「新ノート」登場

ノートは2005年に登場した5ドアコンパクトハッチバックです。扱いやすいボディサイズにスタイリッシュなデザインや爽快な走りが人気を獲得し、日産における最量販車種となっています。

現行型は3代目で2020年11月に発売。プラットフォームを刷新したほか、全車が1.2リッター3気筒エンジンのハイブリッド「e-POWER」となり、走行性能や燃費を向上。デザインも上質かつ洗練されたものとし、ワンクラス上の質感を実現しています。

先進機能も強化され、「360°セーフティサポート」や「プロパイロット」を搭載し、安全性や快適性を高めました。

2021年には派生モデルとして、内外装の質感を大幅に高め、パワートレインの出力をアップさせるなど、コンパクトカークラスを超えた高級モデル「ノートオーラ」、NISMOによるスポーティな内外装や走行性能を与えた「ノートオーラNISMO」を設定。

現在販売中のモデルは2024年にマイナーチェンジを実施したもので、デザインの一部変更や使い勝手を高めています。

ボディサイズは全長4045-4120mm×全幅1695-1735mm×全高1505-1520mm、ホイールベースが2580mmです。

今回の一部仕様変更では、シリーズ全車で、走行中に車両や歩行者を検知し衝突回避をアシストする「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の左右検知範囲を大幅に拡大。

左右から走行してくる自転車などに対する検知性能を向上させるとともに、各種最新の法規に適合したといいます。

また、後席への人や荷物の置き去りがないように、降車前にドライバーへ知らせる「後席リマインダー」を全グレードに標準設定しました。

一部仕様変更を行った新ノート シリーズの価格（消費税込）はノートが232万8700円から261万4700円、ノートオーラが282万1500円から319万8800円、ノートオーラNISMOが312万5100円から353万1000円です。

なお、日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）のカスタムカー「AUTECH（オーテック）」シリーズも一部仕様変更するとともに、新仕様の「AUTECH LINE（オーテックライン）」が登場しています。