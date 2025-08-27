藤森慎吾　ウェディングフォトとともに“ぶちギレ妻”を投稿「より正確に確かな取材のもとに」報道写真に猛抗議

お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が、8月26日に更新した自身のInstagramで一部報道に異例の抗議を行い大きな話題を呼んでいる。

藤森は投稿で、ハワイでおこなった結婚式の華やかな写真を多数公開。《最高にかわうぃー花嫁と娘でした》《両親も初ハワイに感動》と喜びを伝え、《素敵な式になり良かったです》と幸せな様子を報告した。

「藤森さんは、2024年4月にヨガインストラクターの古谷未寿城さんと結婚。同年11月には長女も誕生しています。未寿城さんの顔はこれまで伏せられていたため、今回の投稿はそれだけで注目を集めました。

しかし、笑顔あふれるウエディングフォト投稿の最後に添えられたのは、一転、日常のスナップショットでした。藤森さんは緊迫感のあるBGMをつけて公開しましたが、その写真は、『女性セブン』が報じた夫妻の外出時の場面でした。同誌では『夫婦水入らず』と書かれていましたが、実際は違ったようです」（芸能ジャーナリスト）

その後、藤森はInstagramにポストし、同誌の記述を真っ向から否定。同誌に撮られた写真を再掲するとともに、2人の状況が正反対であることをユーモアを交えて説明したのだ。

「藤森さんは《デート中に先輩に呼ばれたからちょっと行ってきます！とクズな発言をして妻を怒らせた場面》と具体的に説明。《記事によると仲睦まじい様子！としてこの写真を使われてますが》としたうえで、《どうか記事をお書きになるのでしたらより正確に確かな取材のもとに》と苦言を呈しました。《外でわたしをキレさすなよ！！》と妻から釘を刺されたとしながら、《それにしてもキレてますねー！！！ごめんなちゃーい！！》と茶化す一文を加えました。最後には《この写真の投稿許可をくれた妻の寛大さに感謝》と締め、ユーモラスにまとめています」（前出・芸能ジャーナリスト）

XやInstagram上では、藤森の投稿をめぐりこんな声も寄せられた。

《どうせならアップにしろってみづきちゃんの指導が入ったのかと思うと幸せな気分になった》

《外でキレさせた慎吾さんが悪いw 誠におめでとうございます》

《こんなに素敵なウエディングフォトの最後が週刊誌のパパラッチ写真って面白すぎる》

今回、藤森が取った対応は、これまでのケースとは異なるものだった。

「通常、芸能人が不本意な報道を受けた際は、否定コメントを出すか無視するケースが多いのですが、彼は“笑い”とともに“幸せな家族”のイメージを提示しました。ただ、報じた『女性セブン』からすれば、喧嘩する様子も含めて仲睦まじいと描写したのかもしれませんが……」（芸能ジャーナリスト）

長い夫婦生活で、今後は“ぶちギレ”事件が起きないことを祈りたい。