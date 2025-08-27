カミナリまなぶ　番組収録でアキレス腱断裂　ファンは「踊りたくない芸人」企画の可能性指摘“怪我リスク”に厳しい視線

8月26日、テレビ朝日がお笑いコンビ・カミナリの竹内まなぶが『アメトーーク!』の収録中に右足アキレス腱断裂の大ケガを負ったと明らかにした。

「事故は本社内のスタジオで発生。曲に合わせてダンスをしていたところ、まなぶさんが転倒し、病院を受診。右足アキレス腱の断裂の診断を受けました。全治8週間程度が見込まれています」（スポーツ紙記者）

X上では番組の人気企画の“お蔵入り”を憂慮する声が並ぶ。

《カミナリのまなぶさんのケガ、たぶんアメトーークの踊りたくない芸人の収録だと思うんだけど、そうなると今年の踊りたくない芸人のオンエア厳しくなるのかな》

《これは踊りたくない芸人だね、だいすきな番組だからこそピンと来てしまった》

《多分秋のスペシャルだと思う》

「踊りたくない芸人」企画の収録中の事故ではないかと指摘する番組ファンの声が相次いだ。

「『踊りたくない芸人』は運動嫌いの芸人さんが、事前に収録した自身のダンスのVTRを鑑賞しながら、その出来を◯、△、×で評価するもの。スペシャル扱いで放送される人気企画のひとつです。報じられた内容やネットの指摘を見るに、まなぶさんはこの企画でケガを負った可能性が高いですね」（放送作家）

番組収録中の事故といえば、7月にロッチの中岡創一が『世界の果てまでイッテQ!』（日本テレビ系）で、ベトナムでのロケ中にお尻を強打し、第2腰椎を圧迫骨折したことも記憶に新しい。

バラエティ番組での事故が続いたことで、今後の企画の立て方に影響が出る可能性もある。

「『イッテQ!』の事故を受け、日本テレビは《何の後悔もございません》と述べた中岡さんのコメントを合わせて紹介しています。これにはX上で《そう言うしかないよね。なんかモヤモヤする》といった声が聞かれました。今回の事故に関してもまなぶさんの運動不足を指摘する声がありますが、そもそも怪我のリスクのある企画をおこなうこと自体が問題となる可能性があります。やはり、芸人さんがリスク込みで“頑張り”を見せるような企画は難しくなるのでは」（前出・放送作家）

このほかX上では、

《この際「運動神経悪い芸人」「踊りたくない芸人」「絵心ない芸人」みたいに、変な括りで人の分断を図るような企画全般を、これをきっかけに全てやめにしようや》

《「アメトーーク」随一でつまらない企画がこれで終わってほしいな》

といった声も聞かれる。

もはや収録中の大ケガを“武勇伝”や“笑い”にできる時代ではないのかもしれない。