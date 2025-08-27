「Jリーグ復帰も考えていた」本田圭佑、浦和レッズからのオファーを明かす

元日本代表MF本田圭佑が、元浦和レッズで元日本代表の鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。

オランダでプレーしていた際に、Jリーグクラブからオファーがあったことを明かした。

元日本代表選手同士の対談は、2008年1月に本田が自身初の欧州挑戦のクラブとなったオランダ2部VVVフェンロ（当時1部）時代の話題へ。

本田がフェンローに加入した半年後にチームは2部へ降格してしまった。

当時を振り返ったレフティは、Jリーグへの復帰も考えたという。

「Jリーグに戻ることもちょっと考えたんですよ。しかも浦和ですよ」と、浦和のレジェンドでもある鈴木氏を驚かせた。

続けて「詳しいプロセスは忘れましたけど、浦和の関係者とも話をしたり、会ったりもした」と回顧した。

結果的にフェンロに残る決断をした本田だったが、「2部に落ちてプレーするということが、自分の中ですごくショッキングな出来事でした。このままイタリアで10番を付けに行く勢いで海外に来たつもりのやつが『まさかこんなキャリアある？』みたいなスタートだった。出鼻をくじかれたなと。でも結果は良かったですね」と、オランダでの苦い経験を振り返った。

この動画は鈴木氏と本田のスペシャル対談第2弾となっており、北京五輪以降のキャリアについては、今後更新される予定だ。