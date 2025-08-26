ハンディファンから美顔器まで、2025年上半期、家電市場を席巻したヒット商品が勢ぞろい！ 売れ筋の裏には専門家がうなる“納得の理由”がありました。完売必至の実力派から、思わず自慢したくなる新感覚家電まで──家電王・中村剛さんら4人のプロが徹底解説。あなたの生活を変える一台がここにあります。

【私たちが解説します！】

■家電王・中村 剛さん

東京電力エナジーパートナー勤務。テレビの家電通選手権で優勝歴あり。現在は“家電王”として動画マガジン「くらしのラボ」を配信している。

■家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん

新聞社勤務、フリーランスライターを経て現職。情報発信のベースとして「家電アトリエ」を構え、様々なメディアで活躍する。



■家電ライター・小口 覺さん

ITから家電まで業界のトレンドに幅広く精通。思わず自慢したくなる家電を指す「ドヤ家電」の命名者としても知られる。

■家電ライター・田中真紀子さん

家電のトレンドや活用法を研究し、年間300以上の執筆・監修を担当。生活総合情報サイト「All About」白物家電ガイドも務める。

その1【大風量ハンディファン】Amazonの売れ筋ランキングでは携帯扇風機カテゴリ1位をキープ！

リズム

Silky Wind Mobile 3.2

実売価格3278円

同社独自の2重反転ファンを採用し、150gと軽量・コンパクトながら大風量を実現。ハンディ、ハンズフリー、デスクの3Wayで使用でき、屋内外で快適に使える。ワンタッチで取り付けられるカラビナ付き。4色展開。

SPEC●風量切替：5段階●連続使用時間：約30分〜15時間（満充電時）●充電時間：約6時間（電源オフの状態）●サイズ／質量：W85×H214×D40mm／約150g

↑2重反転ファンは、後ろのファンで空気を集め、前のファンで筒状の風を届ける。

風量調整はリズム風・弱・中・強・ターボの5段階。

【ココがヒットの理由】昨夏完売の前モデルから使い勝手の良さがアップ！



「2重反転ファンによる大風量がヒットの根幹ですが、持ち運びに便利なカラビナなどデザイン性もグッド。前モデルになかった『リズム風』、充電残量表示機能の追加も好感が持てます」（家電王・中村 剛さん）

専用の日傘クリップも便利！

Silky Wind Mobile 3シリーズ専用の日傘クリップ（実売660円）が新登場。日傘に取り付ける位置を調節すれば、上からも下からも風を当てられる。クリップ構造で着脱も簡単だ。



その2【The Art Lin】家電にもアートを！ 自分だけのデザインで空間を彩る新ブランドが誕生

ダイキン工業

The Art Line

エアコン25万円〜 空気清浄機9万9000円〜

家電の正面パネルのデザインを、伝統工芸品やアート作品、自然素材などのビジュアルや質感から選べるオーダーメイドサービス。第1弾として、ルームエアコン「risora」と「加湿ストリーマ空気清浄機（70タイプ）」を展開中。

↑ラインナップは、「ART」「NATURE」「BLEND」の3つのシリーズからなる全57デザイン。クリエイティブカンパニーのヘラルボニーとコラボした「みず」などの期間限定デザインもある。

【ココがヒットの理由】インテリアに馴染むを超えもはやインテリアに！



「豊富なラインナップからインテリアのように選べるのが新しい。特筆すべきは、障がいのイメージ変容を目指すヘラルボニーとのコラボデザイン。購入によって社会課題の解決に貢献できます」（家電王・中村 剛さん）





その3【ムーンケトル】伝統的な道具の機能美を取り入れた電気ケトルでアメリカにも本格進出！

バルミューダ

ムーンケトル

実売価格2万7500円

伝統的なやかんの機能美と現代的なフォルムを融合し、コンパクトにデザインされた電気ケトル。ハンドルは安定して注げるよう固定され、持つ位置を選ばない。ノズルは湯切れが良く、狙ったところに的確に適量を注げる設計だ。

SPEC●定格消費電力：1200W●容量：最大0.9L／最小0.3L●沸騰時間の目安：約2〜5分（水温25℃の場合）●コード長：約1.3m●サイズ／質量：W226×H297×D217mm／約1.5kg

↑お茶やコーヒーなどを最適な温度で淹れられる1℃単位の温度調整機能付き。

操作中のサウンドやゆらめく光が安らぎも与えてくれる。

【ココがヒットの理由】バルミューダらしいデザインと使いやすさを兼ね備えている



「鉄瓶のようなデザインに加え、操作中のサウンドやライトなど『これぞバルミューダ』という仕掛けが満載。どこを持っても注ぎやすいハンドルや温度調整機能など使い勝手もバッチリです」（家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん）

その4【スチーム調理家電】たっぷりの蒸気を用いて焼き上げることで食材の水分を逃さずおいしさを引き出す

人気のエアフライヤーに蒸気と熱風で調理するハイスチーム機能が追加

レコルト

ハイスチームエアーオーブン

実売価格2万9700円

2019年発売の「エアーオーブン」が進化。既存のノンフライ調理に加え、新たに「ハイスチーム」モードを搭載し、蒸気と熱風の力で食材のうるおいを閉じ込めながら焼き上げる。2つの機能を組み合わせた「コンボ」モードも追加。

SPEC●消費電力：1200W●容量：バスケット約3L（MAXライン約2.6L）、インナーポット約1.2L●サイズ／質量：W230×H285×D370mm／約4.8kg

↑「ハイスチーム」モードでは、大量のスチームと最高200℃の熱風を大型ファンで循環。

素材の旨みを引き出して閉じ込める。

【ココがヒットの理由】本格ノンフライ調理ができ使用後のお手入れもしやすい



「コンパクトながら500㎖の水タンクを備え、プロ仕様のスチコン並みに本格的に仕上がる調理家電。お手入れもラクで、スチームオーブンレンジを使いこなせなかった人にも向いています」（家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん）

販売台数は従来モデル比約8倍！（※1）過熱水蒸気量で“ふわふわ度”が選べる

シャープ

ヘルシオ トースターAX-WT1

実売価格3万2320円

過熱水蒸気だけで調理する同社独自の技術を採用。仕上がりの“ふわふわ度”（3段階）と焼き加減（5段階）を調整できる「おいしさ食感マイスター」を搭載し、様々な種類のパン（※2）を好みの食感に焼き上げる。

SPEC●定格消費電力：1410W●水タンク容量：約50ml●サイズ／質量：W340×H270×D363mm／約5kg

↑「ウォーターオーブン ヘルシオ」と同様の構造を持つ「ヘルシオエンジン」を搭載。

過熱水蒸気により、パン内部の水分を逃さない。

【ココがヒットの理由】パンを好みの食感に仕上げ惣菜・冷凍食品もおいしく



「過熱水蒸気だけでパンが好みの食感に仕上がるほか、市販の惣菜や冷凍食品もおいしくリベイクできて食品ロス対策にも活躍。6月には新色のホワイトも発売され、さらに売上を伸ばしそう」（家電王・中村 剛さん）

※1：発売後3か月間の販売台数

※2：トースト、厚切トースト、ピザトースト、フランスパン、ロールパン、クロワッサン（それぞれ常温／冷凍が対象）



その5【ヒーター搭載ブレンダー】発売から半年足らずで出荷台数2万台突破！温冷調理で素材の栄養をまるごと摂れる

シロカ

おうちシェフ BLENDER SM-S151

実売価格1万7820円

ヒーターと独自の断熱構造により、熱々のスープから冷たいスムージーまで温・冷両方に対応。ヨーグルトやおかゆ、薬膳など12種類のオートメニューを搭載。保温や温め直しもでき、鍋に移す手間なく調理が完結する。

SPEC●容量：800ml●定格時間：10分（4分間運転、2分間停止繰り返し使用）●オートメニュー：12種類●サイズ／質量：W180×H360×D150mm／約2.5kg

↑独自形状の8枚刃と回転制御によるパワフルな粉砕力が特長。固い野菜や繊維の多い葉物も滑らかな口当たりに。

【ココがヒットの理由】一台でマルチに使えて調理過程が見えるのも安心



「容器と本体が分離できて使いやすく、作れる料理の幅も広くて一年中活躍する一台です。スープメーカーとしてはめずらしく、透明のガラス容器で調理過程が確認できる安心感もあります」（家電ライター・小口 覺さん）

その6【フェーン プロ】Makuake応援購入金額1億5000万円を超えた「フェーン」のプレミアムモデルが登場！

カドー

フェーン プロ

実売価格2万9920円

前モデルの「フェーン 001」よりも風量が約50％向上し、キングサイズのふとんまで温め・乾燥に対応。オゾンの発生量も約2倍に増加し、消臭性能や除菌効果もパワーアップした。「あたため」「乾燥・ダニ対策」「送風」の3つのコースを搭載。

SPEC●消費電力：最大620W●運転時間：送風コース120分間、乾燥・ダニ対策コース80分間、あたためコース10分間●コード長：約2m●サイズ／質量：約φ54×H342mm／約720g

↑フィルターに着いたホコリやゴミは、乾いた布などで拭くだけで取り除ける。

フィルターカバーは内蔵の磁石によって簡単に脱着可能だ。

【ココがヒットの理由】革新的なスリム形状のまま風量・消臭力を強化



「従来のふとん乾燥機らしからぬスタイリッシュな形状ですが、キングサイズの温め・乾燥も可能な大風量を実現。消臭やダニ対策にも有効で、一年中快適な睡眠環境をキープできます」（家電王・中村 剛さん）

その7【ニトリのコードレス 掃除機】発売後半年ほど品薄に！U-2万円の高コスパ掃除機

ニトリ

コードレス スティッククリーナーMA201SC

実売価格1万9990円 ●一部離島では別途手数料がかかります

約1.1kgと超軽量ながら、約13万回転/分の高速吸引モーターを搭載し、吸引力は従来モデルの約1.8倍（※3）。モーター駆動パワーブラシで、カーペットに絡んだ毛髪や糸くずまで力強くかき出す。エディオンとの共同開発。

SPEC●集じん容量：0.25L●最大連続使用時間：約30分（標準）●運転音：60〜65dB●サイズ／質量：W209×H970×D195mm／約1.1kg

※3：同社調べ。強モード運転時の本体吸込口の静圧を測定。同社従来品SA101SPと比較

↑ゴミ捨て時は手を汚すことなく、ワンタッチで簡単。ダストケースは本体から取り外して丸洗いも可能だ。

↑ハンドルは握りやすく、手首への負担を軽減。2Wayノズルも付属し、隙間やサッシなど用途に合わせて付け替えられる。本体カラーは2色展開。

【ココがヒットの理由】スイスイ掃除できる軽さと吸引力の高さを両立



「コンパクトな見た目と２万円以下という価格から想像される掃除機の水準を超え、吸引力が高く小回りが利いて使いやすい！ 手軽に使える掃除機を探している人に躊躇なく勧められます」（家電ライター・田中真紀子さん）

その8【コンパクトアイロン】アイロン・衣類スチーマーとして使えてめずらしいカラー展開も好評

パナソニック

コードレススチームアイロン NI-QL300

実売価格8820円

同社史上最軽量クラスの約750g（※4）。ドライ／スチームの切り替えはワンプッシュで簡単。ショットボタンを押すと強力なスチームを噴射し、衣類をハンガーにかけたままでも使える。キャリーケースも付属。

SPEC●消費電力：1400W●持続時間：平均約90秒●スチーム量：平均約5g/分●注水量：約80ml●スチーム噴出量切替：2段階●コード長：1.4m●サイズ／質量（本体）：W95×H120×D215mm／約750g

↑約50秒で立ち上がり、いつでもサッと使える。コンパクトなかけ面と先端が見やすいスリムヘッドにより、細かい作業もしやすい。

【ココがヒットの理由】デザイン性も機能性も良く衣類ケアが楽しくなる



「サニーイエローとミストグレーの2色展開で、マットな素材感の心躍るデザイン。ケース付きで収納性が良く、衣類スチーマーとしても使えるなど機能性にも優れている点が注目されたのでしょう」（家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん）

※4：同社従来品コードレスアイロンとの比較

その9【ゴリラの握手】シリーズ累計販売数100万個以上！ 待望のハンドケアも5万個を突破

ドウシシャ

ゴリラの握手 GRT-2501

実売価格5500円

付属の握手パーツを取り付け、手を包みエアバッグで挟むことで手のケアが可能。弱・中・強の３段階で強さを調整でき、痛気持ち良さがやみつきに。軽量・薄型の片手仕様で、収納や持ち運びにも困らない。3色展開。

SPEC●エア圧力：最大60KPa（±10％）●タイマー：5分（自動オフ）●コード長：2m●サイズ／質量：約W215×H40×D170mm／約300g

↑手に巻くだけで装着可能な面ファスナー仕様。

突起のある握手パーツは2つ付属し、2点同時に突いたり挟みこんだりして使える。

【ココがヒットの理由】 “痛気持ち良い”ハイパワーをお試ししやすい価格で提供



「ゴリラシリーズに共通する圧倒的パワーとコスパで、初のハンドケア製品も好調。握手パーツを本体内側に取り付ける仕組みで、刺激したい場所や強さを自由に変更できるのも魅力です」（家電ライター・小口 覺さん）

その10【リフトロジー】 14ものベストコスメアワードを受賞！ リフトケア（※5）特化型美顔器

ヤーマン

リフトロジー SP

実売価格5万8300円

EMSのパワーを強化したハイグレードモデル。7つのワイドリフトヘッドが大小頬骨筋や胸鎖乳突筋にフィットし、肌に当てるだけでリフトケア（※3）ができる。ボディにも使用可能だ。肌を温めて効率化するデュアルヒーター搭載。

SPEC●連続使用時間：約30分●充電時間：約3.5時間●防水性能：IPX5●サイズ／質量：W114×H71.5×D42.5mm／約206g

↑高周波を含む複合EMSが表層筋から深層筋までパワフルにケア。1秒ごとに刺激の異なる電極刺激で筋肉を縮ませ、緩めるを繰り返す。

【ココがヒットの理由】1回1分で使い方も簡単！習慣的にリフトケア（※3）ができる



「同社が長年培ってきた技術を詰め込んだ一台。半顔１分でケアができ、コツも要らないので、『時間がない』『使い方がわからない』と後ろ向きだった美顔器初心者にも刺さったのでしょう」（家電ライター・田中真紀子さん）

※5：肌を引き上げた状態で行うケア

