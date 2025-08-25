ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤45¹æ¡ª¼ó°Ì¹¶ËÉºÇ½ªÀï¤Ç¾¾°æÍµ¼ù¤«¤éÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¡¡Á°Æü¤Ë¼ó°Ì´ÙÍî¡¡Å¨ÃÏÁûÁ³
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇÀÊ°ÂÂÇ¤Ê¤¯·Þ¤¨¤¿Âè5ÂÇÀÊ¤Ç¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤«¤é½Ð¾ì4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë45¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î13¾¡¤òµó¤²¤ë±¦ÏÓ¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¡£¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢2µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤¿°Ê³°¤ÏÁ´¤ÆÂ®µå¤¬¹â¤á¤Ë³°¤ì¤Æ°ìÎÝ¤ØÊâ¤¤¤¿¡£Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤âÃæÁ°ÂÇ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¥µ¡¤ÇT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Ãæ·øÊý¸þ¤ØËÜÎÝÂÇÀ¤ÎÂÇµå¡£Ãæ·ø¥í¥ì¥¢¥Î¤¬Ä¶Èþµ»¤Ç¹¥Êá¤·¤ÆËþÎÝÃÆ¤ÏÁË»ß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Æ±ÅÀ¥½¥í¡£¤µ¤é¤Ë7²ó¤Ë¤Ï1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£²¡¤»²¡¤»¤ÎÎ®¤ì¤ÇÂçÃ«¤ËÂè4ÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤é¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¡£¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·¥ê¡¼¥ºÌµ°ÂÂÇ¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯Æâ³ÑÂ®µå¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤Î»î¹ç2¸ÄÌÜ¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¤³¤Î»î¹ç2È¯ÌÜ¤Î18¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬7²ó¤Ë°ìµó5ÆÀÅÀ¤ÈÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡7¡½2¤Î9²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5ÂÇÀÊ¤ÇÂçÃ«¤¬Ì¥¤»¤¿¡£¾¾°æ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤é¹â¤á¤ÎÂ®µå¤ò¶¯°ú¤Ë±¦Íã¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÂÇµå¤¬±¦ÍãÀÊ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï20Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤â4²ó¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤¬±¦ÂÀÂÜ¤òÄ¾·â¡£Íâ21Æü¤ÏÅö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤êº£µ¨½é¤Î¡ÖµÙÍÜÆü¡×¤Ç»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÂè1Àï¤Ï»î¹çÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ËÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤È6»î¹ç¤Ö¤ê¡¢º£·î2ÅÙÌÜ¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Âè2Àï¤â4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤â´°ÇÔ¤·¤Æ10Æü¤Ö¤ê¤Ë¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¡£¾¡¤Ã¤¿Êý¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡¤Æ¤Ð75¾¡56ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê31»î¹ç¤Î¤¦¤Á30¾¡¤¹¤ì¤Ð105¾¡¡£73¾¡58ÇÔ¤È¤Ê¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»Ä¤ê31»î¹ç¤ËÁ´¾¡¤·¤Æ¤â104¾¡¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¡ÖM30¡×¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡£µÕ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡¤Æ¤ÐºÆ¤ÓÆ±Î¨¼ó°Ì¡£»Ä¤ê31»î¹ç¤ËÎ¾·³¤¬Á´¾¡¤·¡¢¾¡Î¨¤ÇÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï´û¤ËÂÐÀïÀ®ÀÓ¡Ê23Æü»þÅÀ¤Ç8¾¡4ÇÔ¡Ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾å°Ì¤Î¤¿¤á¡ÖM31¡×¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡£