今季8号は打球速度185キロ、飛距離147メートルの一発

■DeNA 4ー2（24日・東京ドーム）

常軌を逸した衝撃の一発が生まれた。巨人のリチャード内野手が24日、東京ドームでのDeNA戦に「8番・一塁」で先発。5回に左中間の看板に直撃する特大アーチをかけた。打球速度184キロ、推定飛距離147メートルと“規格外”の数値に「ほんまにバケモンやろww」「エグすぎる」とファンの度肝を抜いた。

打った瞬間の確信弾だった。0-4で迎えた5回の第2打席、リチャードは2死走者なしからDeNAのドラフト1位ルーキー・竹田祐投手の初球フォークを完璧に捉えた。凄まじい打球は左中間の「太田胃散」の看板に直撃。球団公式X（旧ツイッター）によると、打球速度185キロ、飛距離147メートルの一発だった。

19日のヤクルト戦で満塁ホームランを放つと、その後は一気に調子を上げて6戦4発。“恐怖の8番”がまたも放った衝撃弾に「毎度バケモノみたいな数値見せられて困っちゃう」「打球速度スタントンで草」「エグいwwwwww化け物すぎる」「大谷かよ」「大谷翔平のデータすぎるw」「いろいろエグい笑」「MLB級のエグいやつ」とSNS上でも驚きが広がった。

前日には母校の沖縄尚学が同校初の夏甲子園を制覇した。自己最多を更新する8号で、後輩たちへ“祝砲”を届けた。（Full-Count編集部）