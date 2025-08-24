¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯vs¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè1Àá¡Û(Europa-Park Stadion)
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 1-3(Á°È¾0-3)¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Õ]¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©(58Ê¬)
[¥¢]¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¹¡¦¥ä¥Ì¥ê¥¹(32Ê¬)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ä¥£¥Þ(42Ê¬)¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ü¥ë¥Õ(45Ê¬+2)
<·Ù¹ð>
[¥Õ]¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á(37Ê¬)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼(40Ê¬)¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼(45Ê¬+6)¡¢C. Irié(90Ê¬+6)
[¥¢]¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ä¥£¥Þ(50Ê¬)¡¢M. Kömür(61Ê¬)¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Æ¥£¡¼¥Ä(68Ê¬)¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ü¥ë¥Õ(86Ê¬)¡¢¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥ì¥¸¥å¥Ù¥Ä¥¡¥¤(90Ê¬+5)¡¢S. Wagner(90Ê¬+5)
