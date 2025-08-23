Ì¼¡Ê27¡Ë¤Ï¸µÆ±Î½¤ÎÃË¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤µ¤ì¤¿¡¡ÍâÇ¯¤Ë¤Ï·ëº§¤ÎÌóÂ«¤â¡Ö¤â¤¦¤³¤¤¤Ä¤ÏÀäÂÐµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤½¤Î¸å¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¡Ú¶¯´¯»¦¿Í»ö·ï¡¡Éã¿Æ¤ÎÁÊ¤¨③¡Û
14Ç¯Á°¤Ë¡¢²¬»³¸©Æâ¤Çµ¯¤¤¿¶¯´¯»¦¿Í»ö·ï¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿Éã¿Æ¡Ú²èÁü①¡Û¤¬¡¢²¬»³¸©·ÙËÜÉô¤Ç¼«¿È¤Î¿É¤¤µ²±¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÃÆ£¤ß¤µ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ27ºÐ¡Ë
°¦¤¹¤ëÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯´¯»¦¿Í»ö·ï
2011Ç¯9·î30Æü(¶â)¡¢¸á¸å6»þÈ¾¤«¤é¸á¸å7»þÈ¾¤Î´Ö(¿äÄê)¤Ë¡¢²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦²ÃÆ£¤ß¤µ¤µ¤ó(Åö»þ27)¤Ï¡¢¸µ²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Î¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË(Åö»þ29)¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½½¿ô²ó»É¤µ¤ì¡¢»¦³²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡¢2013Ç¯2·î¡¢²¬»³ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï¹ðÂ¦¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Î¹Í¤¨¤ÇÂ¨Æü¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ·î¤Ë¹µÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤¿¤á¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢2017Ç¯7·î¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè1²ó¡Û¡ÚÂè2²ó¡Û¤«¤éÂ³¤¯¡£
»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¡ÖÌµ´üÄ¨Ìò¡×¤«¡Ö»à·º¡×¤«
¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ1Ç¯4¤«·î¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÛÈ½¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¸¡»¡¤¬µ¯¤³¤·¤¿µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¡¢°ìÀÚÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤»¤ó¡£Áè¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢²¿¤òÁè¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í×¤Ï¡Ø¶¯Åð¶¯´¯»¦¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÌµ´üÄ¨Ìò¤«»à·º¡É¤Î2Âò¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤°»Ï¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÛÈ½´±¤È¸¡»ö¤ÈÁê¼ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤Î3¼Ô¤ÇËè·î1²ó¡¢Ä´À°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¤½¤ÎÆü¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢1¤«·î±ä¤Ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£3¤«·î¤¯¤é¤¤±ä¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï°ú¤±ä¤Ð¤·ºîÀï¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¸¡»ö¤µ¤ó¤Ë¡ØÁá¤¯ºÛÈ½¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¸¡»ö¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯¼¸¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿°ìÂÎ²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÛÈ½¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢È¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª¾î¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬Àï¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤â¤¦¤½¤ì¤Ç¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¶òÃÔ¤Ê¤É¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼ÁÌä¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤â¤È¤â¤ÈºÛÈ½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎºÛÈ½¤ÈºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢½µ2～3Æü¤ò»Å»ö¤Ë¤¢¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ÎÆü¤ÏºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤ÏÅö»þ¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤«¤¬ÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤Ë½Ð¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¸º¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡Ö¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤È·î¤Î´Ö¤Ë100Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢0±ß¤Î·î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦·ã¤·¤¤Éâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£ºÇÄã2Æü¤«3Æü¤Ï»Å»ö¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¢¤È¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ö·ï¤Î¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤«¤éÀïÁ°～ÀïÃæ～Àï¸å¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÈá»´¤Ê»ö·ï¤ò°·¤Ã¤¿¥ë¥Ý¤ä¾®Àâ¤È¤«¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¸¡»¡¤¬µ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¡ØÀº¿À´ÕÄê¤ÏÌµ¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬ºá¤ò²¼¤²¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¾ð¾õ´ÕÄê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤¢¤ëÍÌ¾¤ÊÀº¿À²Ê¤ÎÀèÀ¸¤Î2¿Í¤ÎËÜ¤òÌó10ºý¤¯¤é¤¤ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁÇ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬Àº¿À²Ê°å¤ò¾Ú¸ÀÂæ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¡¢ÀâÌÀ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ê¤ó¤«¤ï¤±¤ÎÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤ò¸À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼ÁÌä¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
»à·ºÈ½·è¤ØÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÂç¤¤ÊÊÉ¡Ø±Ê»³È½·è¡Ù
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¡»ö¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÈÅÜ¤ê¤òÊú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¶¯´¯»¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿ÁÏºîÊª¸ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¾Ú¸À¤òÊÑ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¾ÚµòÊª¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¶¯Åð¶¯´¯¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¸¡»ö¤µ¤ó¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤Ï¤É¤ó¤Ê°¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤É¤Ã¤«¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤ò¤·¡¢½þ¤¤¤ò¤·Â³¤±¤¿¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤Æ¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢20Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¤Ë¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éµö¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢Ì¼¤Ï¶¯´¯¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦¤³¤¤¤Ä¤ÏÀäÂÐµö¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤¬µö¤½¤¦¤¬¡¢¿ÀÍÍ¤¬µö¤½¤¦¤¬¡¢Ê©ÍÍ¤¬µö¤½¤¦¤¬¡¢»ä¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤À¤±¤¬Àï¤¦Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ø±Ê»³È½·è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1983Ç¯¤ËºÇ¹âºÛ¤Ç»à·ºÈ½·è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ê»³Â§É×¸µ»à·º¼ü¤¬1960Ç¯Âå¤Ë19ºÐ¤Ç¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç4¿Í¤ò¼Í»¦¤·¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÌ¤À®Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢4¿Í¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç¼Í»¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦½Å¤¤»ö¼Â¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë½½²¿Ç¯¤«¤«¤Ã¤ÆºÇ¹âºÛ¤¬½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡¢»à·º¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë»à·º¤Ë¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢9¤Äµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñÅª¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤«¡¢»¦³²¤ÎÆâÍÆ¤¬¤È¤Æ¤â¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹àÌÜ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ë¡¢¡È»¦¿Í¤Î¿ô¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Í´ü·º¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¨Ìò15Ç¯¤È¤«20Ç¯¤È¤«¡£2¿Í»¦³²¤·¤ÆÌµ´üÄ¨Ìò¡¢3¿Í°Ê¾å¤Î»¦³²¤Ç»à·º¡¢¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÇÏ¼¯¤²¤¿¾ò·ï¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÎÌ¿¤ò¿ô¤Ç¿ô¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÎ¤«¤éÆ»ÆÁ¤Î¼ø¶È¤È¤«¤Ç¿Í¤ÎÌ¿¤ÏÃÏµå¤è¤ê¤â½Å¤¤¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡È»¦¿Í¤Î¿ô¡É¤Ç»à·º¤Ë¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤ÇÂç¤¤ÊÊÉ¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ìµ´üÄ¨Ìò¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¿ÀÍÍ¤¬µö¤·¤Æ¤âµö¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤Ê¤ó¤«¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ç¤â¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤ÎÌ¼¤Î»ö·ï¤è¤ê¿ôÇ¯Á°¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤»¦³²»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯Ìµ´üÄ¨Ìò¤Ç¤·¤¿¡×
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»à·º¤Ï¡ÖºÇ¹â·º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇÄã·º¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢½èÊ¬¤Ï¹ñ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¸¡»ö¤Ë¤â·Ù»¡¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤òµö¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë¡¼£¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢½èÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ñ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÎºÇ¹â·º¤¬ ¡È»à·º¡É ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¹â·º¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÄã·º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØºÇÄã¤Ç¤â»à·º¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¹â¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¼ê¤Ç»à¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡£Ì¼¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¶þ¿«°Ê¾å¤Î¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤«¤é¡¢»à¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤ì¤¬Éü½²¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Ì¼¡¢Â©»Ò¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ò»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬»×¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òË¡Î§¤¬¼×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢Éü½²¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹ñ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¿´¤ÎÄì¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÇÅ¨¤òÆ¤¤Ä¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£»à·º¼ü¤Ïº£¤Ç¤Ï30Ç¯～33Ç¯¤Ë1¿Í¤°¤é¤¤²¾¼áÊü¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤ÎÍ´ü·º¤¬20Ç¯¤¬ºÇ¹â·º¤À¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤Ï6～7Ç¯¤Ç½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶Ã¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬Í´ü·º¤¬30Ç¯¤Ë±ä¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤ÏÈÈºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤Þ¤¿Ìá¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡ØºÆÈÈ¡Ù¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢30Ç¯～33Ç¯¤Ë1¿Í¤«2¿Í¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤ËÃé¼Â¤Ë½¾¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ì¤Ð¡¢60Âå¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë»ä¤Ï90Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£90Âå¤ÎÏ·¿Í¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·×²è¤Ï½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤¬¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Â®¤ä¤«¤ËÏ¢¤ìµî¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ë¡£¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌ¼¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¶þ¿«°Ê¾å¤Î¶þ¿«¤òÍ¿¤¨¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ»à·º¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬²¿¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ´üÄ¨Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤º¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¤È¤¤¤¦¤«¡¢»à·ºÈ½·è¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊºÛÈ½´±¤ÈºÛÈ½°÷¤ÎÊý¤È¸¡»ö¤ÈÊÛ¸î»Î¤ÎÀèÀ¸¡£Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ»à·ºÈ½·è¤¬½Ð¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤»ö·ï¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½éÈÈ¤Ç¡¢1¿Í¤Î»¦¿Í¤Ç»à·ºÈ½·è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤¬ÄÁ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»à·ºÈ½·è¤¬ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç½Ð¤¿2·ï¤¬¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âºÛ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡¡
¡Ö»ä¤¬¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ò¡Ø»à·º°Ê³°¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â¼«Ê¬¤Î»à¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿»þ¤Ë²¿¤ò»×¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤ÈŽ¥Ž¥Ž¥¿É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Ì¼¤â¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Ï½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤Ì¼¤¬²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤«¡¢¤½¤ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¯¿É¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¡Ù¤È¤â¤·¸À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¿É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÍâÇ¯¤Ë¤Ï·ëº§¤ÎÍ½Äê¤âŽ¥Ž¥Ž¥¥×¥í¥Ýー¥º¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê
¤ß¤µ¤µ¤ó¤¬¥è¥¬¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·ëº§¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¿Èà»á¡¢¡ØÍâÇ¯·ëº§¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò8·î¤Ë¡¢27²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¤ò¤ä¤Ã¤È¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö9·î¤«¤éÀ¸³èÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¸¡Äê¤ò¿·¤·¤¯¼è¤êÄ¾¤¹¤È¤«¡¢¥è¥¬¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢½¬»ú¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò9·î¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Î¤Á¤Î¤ÁÈà»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¥×¥í¥Ýー¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¡×
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¡¢Ì¼¤Î·ëº§¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬Àµµ¬¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤ÏÇÉ¸¯¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¼Ò°÷¤È2¿Í°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¤¬Ìµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ºµÙ¤¬Â¿Ê¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ø¤½¤ì¤¸¤ãÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÈà»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¼¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ì¿¸ð¤¤¤Þ¤Ç¤µ¤»¤Æ¡¢¤·¤«¤âÈà»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¤·¤¿¤ó¤À¤È¡£¤³¤ó¤Êµ´ÃÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÀäÂÐµö¤µ¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Â¨Æü¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âºÛ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÀï¤ª¤¦¤È¡£¤³¤ì¤âÈÜ¶±¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Ð¥Ä¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç¤â¤¦°ì²ó°ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦Æ¨¤²¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤Ç¤â¡Ø¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤³¤È¤óºÇ¹âºÛ¤Þ¤ÇÀï¤ª¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤¬1¤«·îÈ¾¸å¤Ë¹µÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹µÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¡×
Èï¹ð¿Í¤òÈ¿¾Ê¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤
¤µ¤é¤Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Î»à·ºÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö3¿Í¤ÎÀìÌç¤ÎºÛÈ½´±¤È¡¢6¿Í¤ÎºÛÈ½°÷¤Î¡¢9¿Í¤ÇÈ½·è¤Ê¤É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»à·ºÈ½·è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢9Ê¬¤Î6¤ÇÈ½·è¤¬·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢3¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤¬Ìµ´üÄ¨Ìò¡¢6¿Í¤ÎºÛÈ½°÷¤¬»à·º¤Î¾ì¹ç¡¢9Ê¬¤Î6¤Ç¤¹¤¬¡¢»à·º¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÈÌµ´üÄ¨Ìò¡É¤Ç¤¹¡£3¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í°Ê¾å¤¬9Ê¬¤Î6¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢»à·º¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌ¼¤Î»ö·ï¤Î»à·ºÈ½·è¤Ï¡¢²¿¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤ÎÊý¤¬»à·º¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢»à·ºÈ½·è¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö·º»ö»ö·ï¤Î·èÃå¤È¤·¤Æ¡¢¡È»à·ºÈ½·è¡É¤¬½Ð¤¿¡¢¤³¤ì¤ÇËüºÐ¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ò¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â»à·º¤Çµö¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¹Åç¤Î¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£¼ê»æ¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ËÌÌ²ñ¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö»à·º¼ü¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÌ²ñ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤·¤«¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·»Äï¤ÏÌÌ²ñ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌ²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»à·º¼ü¤¬¤Û¤«¤Î»ö·ï¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏÌÌ²ñ¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö·ë¶É¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Îã³°»ö¹à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹´ÃÖ½ê¤Î½êÄ¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»à·º¼ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
¡¦¿´¤òÍð¤µ¤Ê¤¤
¡¦²ñ¤¦ÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë
¤È¤¤¤¦¤³¤Î2ÅÀ¤òËþ¤¿¤·¡¢¹´ÃÖ½ê¤Î½êÄ¹¤¬Ç§¤á¤ì¤Ð¡¢·î¤Ë2²ó¤Þ¤Ç¡¢1²ó15Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÌÌ²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤ËÅÒ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ÏÌ¼¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ»¦³²¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤¬4¿Í¤¤¤ë¤È¡£4¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬Ì¼¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤¿¤È¡£¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡Ø¶¯´¯¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÌ¼¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤«¤é¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤Î°ì¸À¤â¡¢¼ê»æ¤Î°ìËç¤â¡¢¤ª²Ö¤Î°ìÎØ¤â¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤Î1ËÜ¤âÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÍ×¤Ï¡ØÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢Ã¯¤¬È¿¾Ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¹´ÃÖ½ê¤Î¿Í¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²¿Ç¯¤«¤«¤í¤¦¤È¡¢·î2²ó¡¢ÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¡×
¡ÖÌ¼¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î¤³¤í¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢ÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°é¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì²ÈÂ²¤¬¤É¤ì¤À¤±Ì¼¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤ó¤³¤ó¤ÈÊ¹¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÉü½²¿´¡Ö¶ì¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×
È¿¾Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÇÈ¿¾Ê¤µ¤»¤Æ¶ì¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤«¤Ëµ´ÃÜ¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¿Í´Ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿°Ê¾å¤Ï¤É¤Ã¤«¿´¤Î¶ù¤Ë·ä´Ö¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¡×
¡Ö¤³¤ó¤³¤ó¤È¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤¬¡Ø¼«Ê¬¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤ªÏÍ¤Ó¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¶ì¤·¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ËÌá¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î´ê¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÍ§¿Í¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¡¢Í¾À¸¤ò¤½¤Î¤³¤È¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï´î¤Ö¤Î¤«¡©Ì¼¤µ¤ó¤ÏÉü½²¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤Ä¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Î¤³¤È¤Ï¡¢°ìÀÚµ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ç¼«»¦¤·¤è¤¦¤¬¡¢»à·º¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢Á´Á³´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¸½ºß¤Î°ìÈÖ¤ÎÌäÂêÅÀ¡ÖÈï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤Î¿Í¸¢¤¬¥¤¥³ー¥ë¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¿Í¸¢¤Î¤³¤È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¸¢ÍÊ¸î°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤«¤é¹Ö±é¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤²ÃÆ£¤µ¤ó¡£¡Ö¿Í¸¢¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤À¡Ø»à·º¼ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¿Í¸¢¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Îºá¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¿Í¸¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡Ö»à·º¼ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø²Ã³²¼Ô¤Ë¤â¿Í¸¢¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤Î¿Í¸¢¤¬¥¤¥³ー¥ë¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤·¤«¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¡Ø¿Í¸¢¡¢¿Í¸¢¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¡Ø»à·º¤òÇÑ»ß¤»¤¨¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¾õ¶·¤Ï¤¹¤Ù¤Æ100¿Í¤ÎÈï¹ð¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢100¿Í¤ß¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÈÂ²¤âÈï³²¼Ô¤âÅöÁ³¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍ×¤Ï¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡£100¿Í¤Î´µ¼Ô¤Ë¤âÆ±¤¸¼£ÎÅ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£°ì¿Í°ì¿Í°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÎ§¤Ë¿Í¸¢¤¬É¬Í×¤À¤È¤«¡¢¿Í¸¢¤¬É¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¡Ø²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤ÏÆ±¤¸Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÈï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¹ñ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë·ÐÈñ¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ10²¯～20²¯¤Ç¤¹¡£²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¶â»È¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¡¢Çöµë¤Î¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð·Ù»¡ÉÂ±¡¤ÇÌµÎÁ¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ë600²¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£2000²¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10²¯¡¢20²¯¤È2000²¯¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö»ä¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡Ø2020²¯¤ò2¤Ç³ä¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤ÏÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2000²¯¤â¡¢1000²¯¤âÍ×¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó100²¯¤â¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤ëÀÇ¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£3¿©ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢·Ù»¡ÉÂ±¡¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë·º´ü¤òÌ³¤á¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤±¤É¤âÄ¨Ìò¤Î¤ª¶â¤ò½Ð¤ë»þ¤Ë¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬°û¿©Å¹¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¥Ñ¥Ã¤È¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤º¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æ¨¤²¤¿¤éÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡×
¡Ö·ºÌ³½ê¡¢¹´ÃÖ½ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢3¿©¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Î¤ª¶â¤Ç¡©¤ï¤ì¤ï¤ì´Þ¤á¤¿¹ñÌ±¤Î¤ª¶â¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼£ÎÅÈñ¤âÊ§¤ï¤º¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¸å¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¤¿¤À¤Ç¤ÏºÑ¤ß¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×
¡ÖË¡Ì³¾Ê¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤ëÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Ç¤¹¤«?¡ÙÆüËÜ¹ñÌ±¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÆüËÜ¹ñÌ±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»°ÂçµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Ç¼ÀÇ¤ÎµÁÌ³¤Ç¤¹¡£15ºÐ°Ê¾å¤ÇÆ¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ï«Æ¯¤ÎÇ¤Ì³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤ÏÀÇ¶â¤Ç¤¹¡£ÀÇ¶â¤òÊ§¤¦¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤Î3¤Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÆüËÜ¹ñÌ±¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£(·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤ëÈï¹ð¿Í¤Ï)²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢Ê¿Åù¤Ë°·¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æ¯¤«¤»¤Æ²¿¤¬°¤¤¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î³«Âó¤Î»þÂå¡¢Â¤Ëº¿¤ò¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤¬¹¶¤á¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ»Ï©À°È÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆóÉ´²¿½½¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢1Æü´èÄ¥¤Ã¤Æ1Ëü±ß¤Û¤É²Ô¤°¡£Ï«Æ¯¤·¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡ÖÏ«Æ¯¤·¤ÆÆÀ¤¿¤ª¶â¤Ç¿©Èñ¤òÊ§¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÇ¶â¤âÊ§¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÅÍÜÈñ¤âÊ§¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÈï³²¼Ô¤Ë¤¢¤Æ¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤¬½Ð½ê¤¹¤ë»þ¤Ë¾¯¤·»ý¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤ì¤Ë»È¤Ã¤Æ²¿¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¹ñ¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ï¤º¤«¤Î¤ª¶â¤ÇºÑ¤à¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¿Åù¤Ë°·¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÈï³²¼Ô¤À¤±¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¡ØÈï³²¼Ô¤À¤±¤Ë²¿¤È¤«¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ã³²¼Ô¤âÈï³²¼Ô¤â¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¥¤¥³ー¥ë¤Ç¤¹¡£¥¤¥³ー¥ë¤Ê¤é¥¤¥³ー¥ë¤Î°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¼¤È¤·¤¿3¤Ä¤ÎÌóÂ«
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¸å¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¡Ú²èÁü㉜¡Û¤ÎÊèÁ°¤ÇÌóÂ«¤ò3¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö1¤Ä¤Ï¡ØÈÈºá¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡ØÈÈºáÈï³²¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÈÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¡ØÈÈºáÈï³²¼Ô¤Î·ÐºÑÅª»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î´ð¶âºî¤ê¡Ù¡¢¤³¤Î3¤Ä¤òÌ¼¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈÈºá¤òËÉ¤´¤¦¡Ù¡¢¤È°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤éËÉ¤²¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀÈÈºá¤Ê¤ó¤«Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£70%¤¬ÀÈÈºá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ØÁÀ¤ï¤ì¤ë¡Ù¤È¤Û¤È¤ó¤É»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬ÁÀ¤¦¿Í¤Ï¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¹¶¤á¤Æ¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¤ò»ý¤Ä¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÂÐºö¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤¯¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÈÈºá¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò¸º¤é¤¹¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤¯¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡ØÌ¤À®Ç¯¤¬½Æ¤Ç²¿½½¿Í¤âÂÇ¤Á»¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦µ¯¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤òÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢Á´°÷¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢Ìó50%¤Î¿Í¤¬¡Ø3¤Ä¤Î¹àÌÜ¡Ù¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÍ×¤Ï¡¢¡ØÇ¾¤ÎÃæ¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤«¤éÊÐÅíÂÎ¤Ë»ê¤ë¥×¥í¥»¥¹¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡¢¡ØÇ§ÃÎ¤ÈÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°äÅÁ¤Î»ñ¼Á¤ò»ý¤Ã¤¿¿Æ¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡ØÍÄ¾¯´ü¤Î¿ÈÂÎÅª¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊµÔÂÔ¡Ù¡¢¤³¤Î3¤Ä¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤Á¤Î¿Í¤Î50%¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡Ú²èÁü㉞¡Û¡×
¡Ö1ÈÖ¡¢2ÈÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½Âå¤Î°å³Ø¤Ç¤Ï²óÉü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éŽ¥Ž¥Ž¥¡£¤À¤±¤É¤â3ÈÖÌÜ¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÎµÔÂÔ¤À¤È¤«Àº¿ÀÅª¤Ê¤¤¤¸¤á¤À¤È¤«¡×
ÈÈºá¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Í×°ø¡¡¡Ö³Ø¹»¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¡×
¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Î¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªµÔÂÔ¡×¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤Ç¤¢¤ë¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆÃ¤Ë¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡£¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀèÀ¸¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ËÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ½Î¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Í×¤Ï¡¢¡Ø¿Í¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤Î¤¬³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤ì¤ï¤ìÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ»ÆÁÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ø²æ¤¬¹»¤Ë¤¤¤¸¤á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£À¸ÅÌ¤¬¼«»¦¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡£¤½¤·¤Æ1½µ´Ö¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¸¤á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ÆÁ°¸À¤ò¤Ò¤ë¤¬¤¨¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆüµ¤Ë±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤â¥¹¥ëー¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤Û¤È¤ó¤É¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö»ä¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ÏÀ¸ÅÌ¤Î¿Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¡£¤³¤Î»Ò¤Ï²¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸³èÂÖÅÙ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤òËèÆüÀÜ¤·¤Æ¤ëÀèÀ¸¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Î¤Ë¤Ï¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤±¤É¤â¡¢¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢É¬¤º¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂç³Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤ë¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤Ï¿ôÇ¯¸å¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1³ä¤êÁý¤·¡¢2³ä¤êÁý¤·¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î»Ò¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï1¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤Ï¡Ë²È¤Ëµ¢¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡¢¤½¤ó¤Ê·Á¤Ç¸ÀÍÕ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤ÁÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÉãÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤ÏÈÈºá¤Ë¤¤¤¯Â¦¤¬¸º¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤òÇØÉé¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ç¤¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ÈÈºáÈï³²¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î²ÝÂê¡Ö»Ù±ç¡×
¡Ö2ÈÖÌÜ¤Î¡ØÈÈºáÈï³²¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÄ¾ÀÜ»Ù±ç¡Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸Èï³²¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤ò¼õ¤±¤¿¿Í´ÖÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡ØÄ¾ÀÜ»Ù±ç¡Ù¤Ï»ä¤Ï2·ï¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¿Í¤ÈÀéÍÕ¤Î¿Í¤Î2ÁÈ¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö3ÈÖÌÜ¤Î¡Ø·ÐºÑÅª»Ù±ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ÞÈï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÇÛµë¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ù»¡¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø°ìÈÖºÇ½é¤Ï¤Þ¤¡¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÏÈ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ÎÇÛµë¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢·Ù»ëÄ£¡¢·Ù»¡Ä£¤Î²óÅú¤Ï6.8¤«·î¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢6.7¤«·î¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö1¡ó¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤Ç1¡ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¢¤¹¤Î¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢6.8¤«·î¸å¤Ë²¿¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÊÝ¾Ú¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¤¤Þ¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸ü¤¤¥±¥¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¶á¤ÏÁá¤¯½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤ÉËÜÅö¤ËÃÙ¤¤¤Î¤È¡¢¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²È¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÎÃæ¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£½»¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤âÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£²È¤Ï¥íー¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤²È¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡Ù¡£Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤¢¤·¤¿°ì²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ª¶â¤¬Ìµ¤¤¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´°÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤Û¤ó¤Î¤´¤¯°ìÉô¡£¤Û¤ó¤Î0.²¿¡ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¢¤ëÍ»Ö¤ÎÊý¤¬¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1½µ´Ö¤°¤é¤¤Â³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë°ÂÄêÅª¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À·ÐºÑ»Ù±ç¤¬Ìµ¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡£¤³¤ì¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£20²¯¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤â²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÃÙ¤¤¡£¤¤¤Þº¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢3Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¤¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤ÞÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤Î¤¤¤ÞÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¤Ï¡¢¡Ø¹ñ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ª¶â¤ò°ì¤Ä¤â½Ð¤µ¤º¤ËµëÉÕ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶ÚÆ»¤¬ÄÌ¤ë¤«¤Ê¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö»ä¤ÎÇØÃæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæºÂ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡£¤À¤±¤ÉÄü¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï85ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï³èÆ°¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À10Ç¯¤½¤³¤é¤Ï´èÄ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Äü¤á¤¿¤é¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¼ºÇÔ¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï»ä¤Ê¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¡£ºÊ¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
ÈÈºáÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¡Ö¿¿¼Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¡×¡Ö¿´¤«¤é¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¡×
¡Ö¤³¤ì¡Ú²èÁü㊴¡Û¤Ï»ä¤ÎÉÔÊ¿ÉÔËþ¤Ç¤¹¡£²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¿¿¼Â¤ò¸ì¤ì¡Ù¡£²Ã³²¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²Ã³²¼Ô¤¬ºÆÈÈ¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ò¸ì¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¡×
¡ÖÌ¼¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¡È¶¯Åð¶¯´¯»¦¿Í¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡È¶¯Åð»¦¿Í¡É¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤À¤±¤É¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¶¯Åð¶¯´¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¶¯Åð¶¯´¯»¦¿Í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤À¤±¤É¶¯Åð»¦¿Í¤È¤·¤«¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ø¶¯Åð»¦¿Í¡¢¤¢ー¤è¤¯À¤¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤¢¤¢¤¤¤¦»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤È¡¢¶¯Åð¶¯´¯»¦¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤¨¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ßÁàºî¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç¿¿¼Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿¿¼Â¤ò¡¢Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬¡ØNo¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤ÏÈó¾ï¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø¤ï¤ì¤ï¤ìÈï³²¼Ô¤¬²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆÃ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØÈï³²¼Ô¤Ï¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÈï³²¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬1ÈÖ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿Í¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤°Ëº¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ëºá¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°Ëº¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤«¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò»×¤Ã¤È¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÈÈºáÈï³²¼ÔÅù¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÏ¢·È¡×
¡Ö¡ØÈÈºáÈï³²¼ÔÅù¤Î»Ù±ç³èÆ°¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»Å»ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¡¢¿Í¤ÎÁ±°Õ¤ò¤«¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Èï³²¼Ô¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢°ì¤Ä¤Îµ¡´Ø¤À¤±¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡£¤À¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖVSCO¡Ê¥ô¥£¥¹¥³¡¦²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ë¡¢¸©·Ù¡¢ÊÛ¸î»Î²ñ¡¢¸¡»¡Ä£¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¡¢Àº¿À²Ê°å¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¡¢¹ÔÀ¯¡¢¤¢¤·¤¿ºÌŽ¥Ž¥Ž¥¡£¤¿¤È¤¨¤ÐVSCO¤Ï¡¢²ñ°÷¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ì±´Ö´ë¶È¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñÈñ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«³èÆ°¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¡¢VSCO¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ù¤¨¤¬Ìµ¤¤¤È¡¢³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×