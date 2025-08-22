約220万円！ スバル「新“小さなSUV”」に反響多数！ 「リッター28キロ」“最安”HEVに「スバリストのセカンドカーに最適」の声も！ 全長4m以下のコンパクトSUV「REX G HYBRID」に寄せられた“熱視線”とは

もっとも手ごろなエントリー“HEV”SUVに反響集まる！

2025年6月12日、スバルは「REX（レックス）」のHEV（ハイブリッド）モデルを新設定しました。

現在スバルで発売されるSUVのなかで、もっとも低燃費なクルマとなります。

そんなREX HEVモデルに対し、SNSなどには多くの声が集まっていました。

スバルの「新"小さなSUV"」に反響集まる！

現行レックスは、2022年11月にスバル初のコンパクトSUVとして誕生しました。

かつて1972年から1992年まで3世代にわたって販売していた軽自動車の車名を、30年ぶりに復活させたものです。

スバルは2012年までに軽自動車の自社開発・製造を終了しており、現在は業務提携先のダイハツから供給を受けていますが、現行のレックスも同様に、ダイハツから「ロッキー」のOEMモデルとして導入されています。

ちなみにロッキーはトヨタにも供給され「ライズ」として販売しており、メーカーの異なる3兄弟モデルという成り立ちです。

ベースのロッキー／ライズは2019年11月に登場。1.2リッター直列3気筒ガソリン自然吸気（NA）エンジンと1リッターターボエンジンに加え、2021年11月に「e-SMART HYBRID（イースマートハイブリッド）」（ハイブリッド）が追加され、3つのパワーユニットが揃います。

駆動方式は、1.2リッターNAとe-SMART HYBRIDがFF（前輪駆動）で、1リッターターボが4WD（四輪駆動）です。

いっぽうレックスは、登場以来1.2リッターNA（FF）のみが設定されていましたが、今回新たにe-SMART HYBRID車がラインナップに加わりました。

e-SMART HYBRIDは1.2リッターエンジンを発電専用とし、モーターを組み合わせたシンプルな機構をもつシリーズ式ハイブリッドです。

これまでのガソリン車のカタログ燃費が20.7km／Lなのに対し、e-SMART HYBRIDはコンパクトSUVでもトップクラスの28.0km／Lをマークします（数値はともにWLTCモード燃費）。

これは、現在販売されるスバル車のなかでももっとも優れた燃費性能となります。

レックス e-SMART HYBRIDモデルのボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm。

車両価格（消費税込み）は、ベーシックグレード「G HYBRID」が221万6500円、上位グレード「Z HYBRID」が260万8100円です。

特にG HYBRIDは、もっとも低燃費かつ、約222万円という廉価な設定のコンパクトSUV HEVモデルとして、大いに注目されます。

SNSなどにもさまざまな反響が寄せられており、「いろいろ乗ってきたけどこういうので十分に満足なんだよな」「高性能で燃費はそこそこなスバル車に乗り続けてきた“スバリスト”に最適なセカンドカーかも」などと興味を示す声が見られました。