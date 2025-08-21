レギュラー出演するニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」で、メイプル超合金の安藤なつが相方カズレーザーと女優・二階堂ふみの結婚について語った。入籍数日前、カズから「今日夜空いてますか？入籍します。ご挨拶いいですか？」というLINEが届き、思わず「最高！」と返事。相手の名前は聞かず、当日を迎えた。

10日当日は「二階堂で予約してます」と告げられたが、まさか二階堂ふみ本人とは気づかず、店で対面した瞬間は「翔んで埼玉、観ました」とだけ伝えるのが精一杯。驚きと緊張の中、祝福の気持ちはあふれていた。食事には、カズと共同生活を送っていた後輩・仲嶺巧を含む4人が同席し、そのまま区役所へ。婚姻届提出の瞬間を立ち会った安藤は「これだけ相方のことで喜べることはない」と笑顔を見せた。

番組でも終始温かな雰囲気で、「幸せになってほしい」と締めくくった安藤。カズと二階堂はSNSで「衝突や落ち込みもあるだろうが、最後は笑って前を向ける家庭を築きたい」と発表。安藤もXやYouTubeでさりげなく祝福を添え、コンビ愛と人柄の温かさがにじむエピソードとなった。

参考：https://youtu.be/2e_gb28vZAs?si=evGyblNM1zxOJbCD