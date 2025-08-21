¡Ú½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¡¢¥Ð¥«¤À¤í¡× ¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¤³¤ÈDASH¡¦¥Á¥µ¥³¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¢£¡Øº£¤³¤½½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡ª¡Ùvol.28
DASH¡¦¥Á¥µ¥³¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢Ëå¡¦¹¬»Ò¤È¤Î¥¿¥Ã¥°²ò»¶......¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¶ìÆñ¤ÎÆü¡¹¡ä¡ä¡Ë
¡¡2015Ç¯¡¢½½Ê¸»ú»ÐËå¡ÊDASH¡¦¥Á¥µ¥³¡õÀçÂæ¹¬»Ò¡Ë¤Ï½÷»Ò¥¿¥Ã¥°»Ë¾å½é¤Î»Í´§¤òÊÝ»ý¤·¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¿¥Ã¥°²°¤È¸À¤¨¤Ð½½Ê¸»ú»ÐËå¡×¡½¡½¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤ÊÌ¾À¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·£¸·î¡¢Ëå¤Î¹¬»Ò¤¬ÆÍÁ³¤Î¼÷°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¥Á¥µ¥³¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¬¡¢¹¬»Ò¤Î·è°Õ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ç¡¢¥Á¥µ¥³¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÎÀèÇÚ¤òË¬¤Í¤ë¡£Ä¹¿È¤Ç¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Ä¹¤¤È±¤òÇØ¤ËÎ®¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë"¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó"KAORU¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤È¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î"Èþ³Ø"¤Î°ã¤¤¡Û
Ëå¤È¤Î¥¿¥Ã¥°²ò»¶¸å¡¢¥Ï¡¼¥É¥³¥¢Ï©Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DASH¡¦¥Á¥µ¥³¡¡photo by ÎÓ¥æ¥Ð
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó»þÂå¤«¤é¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Àç½÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤º¡¢ÂåÉ½¤ÎÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¤ÏÎ®·ì¤¬¶ì¼ê¡£¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½½Ê¸»ú»ÐËå¤Î²ò»¶¤òµ¡¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ë½¬¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ÆKAORU¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¡¢²÷Âú¤µ¤ì¤ë¡£KAORU¤Ï¡Ö¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÇÄ¾ÀÜ¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤ÇÆ°¤¤òÅð¤ß¡¢°ì½ï¤ËÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ÎÆ®¤¤Êý¤È¿´ÆÀ¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡Ø³Ú¤·¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿´¤Ï¡Ø³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤è......¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ç¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÉÝ¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½é¤á¤Æ¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿Æü¡¢¥Á¥µ¥³¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£°Ø»Ò¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹¶âÂ°²»¤ÏÁÛÁü¤è¤ê±Ô¤¯¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤òÎö¤¤¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹Å¤¯¡¢¾×·â¤Ï¹ü¤Þ¤Ç¶Á¤¯¡£¤Ò¤È¤Ä´Ö°ã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤âÃ×Ì¿½ý¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Á´¿È¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ÏÇ®¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë»Ä¹ó¤Ç¡¢»î¤¹¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥µ¥³¤Ï¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤È¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î°ã¤¤¤ò¤³¤¦ÄêµÁ¤¹¤ë¡£
¡Ö°Ø»Ò¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥é¥À¡¼¤Ç¤É¤ì¤À¤±»î¹ç¤òºî¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¤Î¤¬¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡£¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¼«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Ë¤¤¤¯¤â¤Î¡×
¡¡¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬"¤¤¤«¤Ë·ì¤òÈþ¤·¤¯Î®¤¹¤«"¤òÈþ³Ø¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Ï"¤¤¤«¤Ë·ì¤òÎ®¤µ¤º¤Ë»î¹ç¤òºî¤ë¤«"¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¡¢¥Á¥µ¥³¤Ï¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2019Ç¯£··î¡¢Àç½÷½é¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¶½¹Ô¤Ç¡¢¥±¥¤¡¦¥ê¡¼¡¦¥ì¥¤¤È¥Ï¡¼¥É¥³¥¢·Á¼°¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£Î®·ì¤»¤º¤È¤â¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¤ÐÉ¬¤ºÅÁ¤ï¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¡£³¤³°¤Ç½÷»Ò¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÈÄ¹151Ñ¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ëDASH¥Á¥µ¥³¡¡photo by ¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°
¡¡°Ø»Ò¤ÎÃÖ¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿°Ø»Ò¤ò¤¢¤¨¤ÆÊÒÉÕ¤±¤º»Ä¤·¡¢ÉÔ°Õ¤ÎÅ¸³«¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¹â½ê¤«¤éµ»¤ò»Å³Ý¤±¤ëÁ°¤Ï²ñ¾ì¤Î¹½Â¤¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¶ÛÄ¥¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤Å¸³«¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£¡Ú£³¤Ä¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¡¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é10Ç¯¡£¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï£³¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢DASH¡¦¥Á¥µ¥³¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Î¿Ë¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï2020Ç¯3·î7Æü¡¢ÂÐKAORUÀï¡£Æ´¤ì¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·Þ¤¨¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¶»¤Î±ü¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£»î¹ç¸å¡¢KAORU¤ËÊú¤Äù¤á¤é¤ì¡¢¼ª¸µ¤Ç¡Ö¥Á¥µ¥³¤¬¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¤À¤è¡×¤ÈÓñ¤«¤ì¤¿¡£¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï2022Ç¯11·î20Æü¡£ÌÚ郄¥¤¥µ¥ß¤ÈÁÈ¤ß¡¢¼ë¿ò²Ö¡Ê¸½VENY¡Ë¡õ³ëÀ¾½ã¤ÈÂÐÀï¡£¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤Ã¤¿Ì´¤Î¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£Àç½÷¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥Þ¥Ã¥Á¡£¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Æ¤ë´î¤Ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥Á¥µ¥³¤ò»ÅÎ±¤á¤¿³ëÀ¾¤È¤Ï¡¢º£Ç¯£´·î¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÆ®¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¤ÄÌÜ¤Ï2023Ç¯11·î5Æü¡¢¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤«¤é¿ô¡¹¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÊÆ®¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¥¢¥¸¥ã¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â"¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Þ¥Ã¥Á"¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤á¤Æ¤ï¤º¤«ÆóÅÙ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï2018Ç¯10·î9Æü¡¢»ÖÅÄ¸÷¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¤³¤Î¥Á¥µ¥³Àï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥Á¥µ¥³¤Ï»×¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£¤½¤Î¸Ø¤ê¤È¤È¤â¤ËÄ©¤ó¤À17Ê¬´Ö¡£·ë²Ì¤ÏÇÔËÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¿È¤Ç¼õ¤±¡¢Á´¿È¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤½¤Î·ãÆ®¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¥¢¥¸¥ã¤ÎÀ¨¤ß¤È¥Á¥µ¥³¤Îââ»ý¤ò¶¯Îõ¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹151cm¤È¤¤¤¦¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤¬Ä¹Ç¯¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹â½ê¤«¤é¤Î°ì·â¡¢°Ø»Ò¤ò»ý¤Á¹þ¤à±é½Ð¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿Å¸³«......¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈà½÷¤ÏÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£ÂÎ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï³Î¤«¤ËÂç¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾®¤µ¤¤¤«¤éÉé¤±¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡£³¤Ä¤Î»î¹ç¤¬¡¢DASH¡¦¥Á¥µ¥³¤ò¿¿¤Î"¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó"¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤¢¤ÎÆüKAORU¤¬Óñ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£¤â¶»¤Î±ü¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¤¬°úÂà¤·¡¢Áª¼ê¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¡Û
¡¡2021Ç¯£··î11Æü¡¢Àç½÷¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÎºÇ¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¶¶ËÜÀé¹É¤Ï´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£½¸µÒ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÆîÂ¦¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥·¡¼¥È¡½¡½¶õÀÊ¤¬Èá¤·¤¤¤Û¤É¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·£´Ç¯¸å¤Îº£Ç¯£··î19Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÏËþ°÷¡£¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ç®µ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â£´·î¤ËÎ¤Â¼¤¬°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¡¢½é¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£"¿·À¸¡¦Àç½÷"¤ÎÀª¤¤¤òÃ¯¤â¤¬´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¤Â¼¤¬°úÂà¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Êº£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯»î¹ç¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÄã¤¤¡£»î¹ç¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¡×
£¸·î24Æü¡¢¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤à photo by ÎÓ¥æ¥Ð
¡¡£¸·î24Æü¡¢Àç½÷¤Ï¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£Ìó5,000¤ÎÂç²ñ¾ì¤Ë¾¡Éé¤òÅÒ¤±¤¿¡£¥Á¥µ¥³¤Ï¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¡¢À¤Íå¤ê¤µ¡õÍÕ·îÁÈ¤òÁê¼ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÄ©¤à¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥ã¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆ®¤Ã¤¿»þ¡¢¾¡¤Ã¤¿¥¢¥¸¥ã¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¡¢¥Ð¥«¤À¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥ª¥ì¤â¥Ð¥«¤Ê¤ó¤À¤è¡£À¤¤ÎÃæ¡¢¥Ð¥«¤¬¤¤¤Ê¤±¤ê¤ãÌÌÇò¤¯¤Í¤¨¤«¤é¡£¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ï¤Í¤¨¤ï¤Ê¡×¡½¡½¡£ºÇ¹â¤Î¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¢ºÇ¹â¤ÎDASH¡¦¥Á¥µ¥³¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬º£ÅÙ¤Ï¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£¥¢¥¸¥ã¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ìÅÍ´Ì¤È¤«¤Ï¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥¸¥ã¤µ¤ó¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¤³¤³²¿Ç¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Á¥µ¥³¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ø¡Û
¡¡ÀçÂæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÀçÂæ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯£±·î¡¢¥Á¥µ¥³¤ÏÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÅÚÃÏ¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢Àç½÷¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Þ¤ÞÅìµþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Åìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³èÆ°ÈÏ°Ï¤Ï°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£»î¹ç¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤Ö¤ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Î³°¤Ç¤â¡¢¡Ø¤µ¤ó¤¿¤Ä¡Ù¡Ê»¨»ï¡Ø»¶Êâ¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡Ë¤Î°û¤ß²°Ï¢ºÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤ÆÉ¼ÔÁØ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¥µ¥³¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¼ò¾ì¤ò"À»ÃÏ½äÎé"¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¸½¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Åìµþ¤ÇÆÀ¤¿»É·ã¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ»ëÀþ¤ò¤µ¤é¤Ë±ó¤¯¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤»¤ë¡£¥ê¥ó¥°¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì³¤³°¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢WWE¤ÎÌ¾¥¿¥Ã¥°¡Ö¥Ï¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¡£¼Â·»Äï¤Î¥Þ¥Ã¥È¤È¥¸¥§¥Õ¤¬·«¤ê½Ð¤¹Ï¢·¸¤Ï¡¢¹Ó¡¹¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¥Á¥µ¥³¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Äï¤Î¥¸¥§¥Õ¡£¤É¤ó¤Ê¹â½ê¤«¤é¤Ç¤â°ì½Ö¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¯Èô¤Ó¹þ¤à¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤Ëáã¤ì¤¿¡£¥¸¥§¥Õ¤¬¶õ¤«¤éÍî¤È¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¤¬ÃÏ¾å¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¡½¡½¡£¤½¤Î´°àú¤ÊÎ®¤ì¤¬¡¢¥Á¥µ¥³¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤¹¤²¤¨¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤È»î¹ç¤ò¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡£Sareee¡¢¥«¥¤¥ê¡Ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¡¢¥¤¥ª¡Ê¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡Ë......¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÀë¸À¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼¡¤ÎÈâ¤¬³«¤¯²»¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤ÎÄ©Àï¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë±ó¤¯¤Ø¡½¡½¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£DASH¡¦¥Á¥µ¥³¡Ê¤À¤Ã¤·¤å¡¦¤Á¤µ¤³¡Ë
1988Ç¯8·î24Æü¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯7·î£¹Æü¡¢¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°´úÍÈ¤²Àï¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦´ØÀ¾Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2015Ç¯¡¢Ëå¡¦ÀçÂæ¹¬»Ò¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö½½Ê¸»ú»ÐËå¡×¤Ç4´§¤ò³ÍÆÀ¡£2017Ç¯12·î17Æü¡¢PURE-JÇ§ÄêÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£2019Ç¯3·î21Æü¡¢½÷À½é¤ÎKO-D6¿Í¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¡õ¶¶ËÜÀé¹É¡Ë¡£2024Ç¯11·î17Æü¡¢´äÅÄÈþ¹á¤òÇË¤ê¡¢¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ó¥°¥ë²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¡£¡Ö¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£151cm¡¢56kg¡£X¡§@dashchisako