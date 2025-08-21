1リッターで“30km”以上走る！ トヨタ新「“5人乗り”セダン」が話題に！ 新車約220万円から買える「全長4.4m級」モデルに「激安」の声も！ 大口顔の「カローラ」に反響あり

トヨタ新「カローラ」に反響多数！

2025年5月9日、トヨタは「カローラ」を一部改良モデルを発表。

同年5月19日より発売しました。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「“5人乗り”セダン」を画像で見る（40枚）

この発表にユーザーからは多数の反響が集まっています。

リッター30km以上も走れる…5人乗りのコンパクトセダン！

カローラは1966年に初代が誕生して以来、半世紀以上愛されてきた大衆セダン。

現在まで世界累計販売台数は4750万台を超え、現行型の12代目も国内外で根強い人気を博し、世界中で親しまれています。

外観は、ダイナミックな台形ロアグリルやLEDヘッドランプが生むスタイリッシュなフロントマスクが特徴。

インテリアは、薄型ワイドなインストルメントパネルとスリム化したAピラーにより開放感で優れた前方視界が確保されています。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mmで、TNGAプラットフォームの採用によりハンドリング性能などの取り回しの良さに重点を置いた設計で、安定した走行を楽しむことができます。

パワートレインは、今回の改良でガソリン車を廃止し、ハイブリッド車に一本化したことで電動化時代への対応を強化しました。燃費性能はベースグレードで30.2km／L（WLTCモード燃費）を実現しています。

安全面では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を全車で標準採用し、自転車と夜間歩行者検知機能なども可能なプリクラッシュセーフティ（衝突被害軽減ブレーキ）などの先進運転支援機能でドライバーをサポートします。

グレード構成は上質志向の「W×B」とスタンダードな「G」を中心に展開。

ボディカラーは「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」など計3色を用意。GとG-Xは「セレスタイトグレーメタリック」を含む全7色から選択できます。

今回の一部改良では、ハイブリッド1本化のほか、装備の大幅な標準化が図られました。

W×Bでは、簡易録画機能を備えたドライブレコーダー前方＋バックガイドモニター、デジタルキーと10.5インチディスプレイオーディオplusを標準搭載しました。

Gでは、205／55R16タイヤと16×7Jアルミホイール、LEDフロントフォグランプを標準化しました。

また、両グレード共通でブラインドスポットモニターと安心降車アシストに加え後方接近車両を検知するパーキングサポートブレーキを採用し安全性を一段と高めました。

なお、今回の一部改良はカローラのほか、「カローラツーリング」「カローラスポーツ」にも同様に適用され、シリーズ全体で利便性能、環境性能、安全性能の底上げが図られました。

価格（消費税込）はベースグレーとなるXで227万9200円から、特別仕様車「ACTIVE SPORT」の336万6000円までとなっています。

※ ※ ※

この改良発表にユーザーからは、「現状のクルマの価格を考えたら激安」「この価格帯はインパクトあるね」「新車でこの価格で買えるのは日本ならではだね」などの性能に対しての価格の安さへの声が多数集まっていました。

また「カローラの良さって、丈夫で壊れ難いってのあると思う」「魅力ある車種になってきたね」といった声もあり、反響が数多く寄せられていました。