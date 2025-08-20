ノンフィクションライター・鈴木忠平さんの『いまだ成らず 羽生善治の譜』が、第37回「将棋ペンクラブ大賞」の文芸部門大賞を受賞しました。

【画像】スーツ姿の羽生善治と紋付き袴の藤井聡太。この微笑ましいツーショット写真の約3ヶ月後、2人は“世紀の決戦”に臨むことになる。

その受賞を記念して、本作の中で最も大きな反響を呼んだ「第3章 人が生み出すもの」のエピソードを全話紹介します。豊島将之九段を視点人物に、土井春左右さん、斎藤慎太郎八段、そして羽生善治九段の人生が交錯する物語をお楽しみください。（全6回の1回目／つづきを読む）

◆ ◆ ◆

AIは盤上の宇宙を探究する同志にも師にもなりうる──豊島将之はそう感じながら、同時に、人が指す将棋に思いを巡らせた。

2022年11月22日

第72期王将戦 挑戦者決定リーグ戦

東京・千駄ヶ谷

あの敗局から9カ月、羽生は再びスポットライトを浴びていた。この日、行われたのは翌年1月から始まる第72期王将戦の挑戦者を決める対局だった。20歳の五冠王、藤井聡太に挑むのは誰か。その戦いに羽生は勝った。将棋界待望の一戦を実現させたのだ。



羽生善治 ©︎文藝春秋

「対戦しないと分からないところも多々あると思うので、それはシリーズが始まって体感していくんじゃないかなと思います。まずは自分自身の気力を充実させて臨むということに尽きるのではないでしょうか」

藤井との初めてのタイトル戦について、棋界の第一人者は幾分、力を込めてそう言った。

時の流れに逆らうようなカムバック劇

劇的なカムバックだった。羽生はこの年の2月に順位戦A級から陥落したばかりである。彼の時代は終わったのではないか──多くの者がそう考えたが、名人の渡辺明や王座の永瀬拓矢などトップ棋士が集う王将戦挑戦者決定リーグを6戦全勝で勝ち抜けた。前年度、3割台に落ち込んでいた勝率も今シーズンは7割に迫っていた。まるで時の流れに逆らうようにタイトル戦の舞台に戻ってきた。羽生に一体、何があったのか──。不屈を体現するようなその姿に世の耳目が引きつけられていた。

豊島将之はそんな羽生を敗者として見つめることになった。羽生に次ぐ4勝1敗という成績でこの日の挑戦者決定リーグ最終戦を迎えた。全勝の羽生との直接対決に勝てばプレーオフに持ち込むことができたが、中盤に指した一手が響いて敗れた。

「ひどいうっかりをしてしまって、そこからもう、だめになりました」

終局後の取材では静かにそう語った。マスク越しに自虐の苦笑いこそ浮かべたが、言葉に険はなかった。感情の表出を最小限に、いつも淡々とした佇まいを崩さない。豊島はそういう棋士だった。

将棋を別の競技にしたAI

ただ、その一方、豊島は内心で羽生の変化を感じ取っていた。少し前から感じていたことだった。棋界で誰よりも勝利を積み重ねてきた羽生は印象を変えていた。具体的に言えば、自身の核はそのままに、人工知能ソフトを用いて準備していることがうかがえた。羽生の中でそれがいつから進行していたものかは定かではなかったが、将棋盤を挟んで向かい合い、序盤の指し方や持ち時間の使い方などを見れば変化は明らかだった。

人工知能＝AIを搭載した将棋ソフトが登場したのは2000年代の初めだった。当初は人間の指す手に及ばなかったが、その後、開発者たちの研究によって進化を遂げ、2010年代の終わりにはAIが手を読む能力は人間のそれを遥かに超えており、将棋ソフトと棋士が対局すれば、高い確率でソフトに軍配が上がるという現実は周知のものとなった。

かつてパソコンの登場によって棋譜がデータベース化された時も棋界には変化の波が起こったが、それより遥かに巨大な波が押し寄せた。400年の歴史を誇る将棋において、これまで棋士に勝る存在はなかった。人間同士が研究し、意見をぶつけ合い、時間をかけて最善と思われる手を見出してきた。だがそこに、ある意味で棋士を超える存在が現れ、“正解”を提示するようになった。それも瞬時に、である。衝撃は計り知れず、AIソフトの登場によって将棋がまったく別の競技になったと指摘する者もいた。

50代にしてなお“変革の波”を乗り越える

当初、ソフトを用いての研究が人間同士の対局においてどのような効果をもたらすかは見解が分かれた。棋士たちはAIとどう向き合うか選択を迫られ、若年代の棋士はAI研究をベースにする者が多く、逆にソフトのない時代にプロとなった棋士たちは懐疑的な見方をする者も少なくなかった。

それが2022年現在ではAIを用いた研究はもはや当たり前になった。年齢にかかわらず、棋士は時代の変化に対応していく必要があった。それは誰よりも多くの栄光を手にしてきた羽生でさえ例外ではなかったのだ。パラダイムシフトを受け入れる時、高みに登った者ほど捨てなければならないものは多くなる。だからこそ、AIの登場という巨大な変革の波を乗り越えて、20歳の藤井とのタイトル戦に辿り着いた羽生には、棋士仲間からも世間からも畏敬を込めた視線が注がれていた。

豊島の眼前に羽生がいた。若くして天才と言われた棋士にもいずれ変わらなければならない瞬間がくる。豊島は32歳の今、名人や竜王などタイトル六期を記録するトップ棋士となっていた。だが、まだ何も手にしていない頃には、AIという未知なる相手を前に迷った時期があった。その末に信じてきたものと決別し、新たな道を選択した瞬間があった。

そして、その引き金となったのが羽生の存在だった。

（鈴木 忠平／ノンフィクション出版）