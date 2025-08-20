◇パ・リーグ ソフトバンク5-2西武（2025年8月19日 みずほペイペイ）

破竹の9連勝。ソフトバンク・大関がチームトップの11勝目を挙げた。本拠地・みずほペイペイドームでは開幕から無傷の8連勝となった。

「特に序盤は最近の中では一番苦しかった試合でした。今日はチームに助けられた1勝だったので、自分にとって大きな勝ちだと思います」

過去10試合登板で0勝5敗とリーグで唯一の未勝利だった西武を相手に苦しい立ち上がりとなった。初回にネビンに先制2ランを浴びる。それでも2回1死一、三塁のピンチを無失点で切り抜けると、尻上がりに安定感のある投球を取り戻していった。

イニング間にはノートにペンを走らせる。「次の登板に向けて、どう進化していくかというための必要なデータ」。試合後はもちろん、自宅でも投球のことを考えて見返している。スポーツ心理学による内面のアプローチにも力を入れており「考え方のスキルの成長」が現在の結果につながっている。

5月10日のオリックス戦を最後に負けがない。2失点したのは7試合ぶりだった。小久保監督も「キャリアハイ中でしょうけど、どんどん積み重ねて、欲を出して“最多勝狙います”ぐらい言ってもいいんじゃないですか」と目を細めた。

タイトル争いでも11勝がリーグ2位、勝率・786が同2位、防御率1・59が同3位につける。本調子でなくても負けない左腕が首位快走を支えている。（木下 大一）