【漫画】本編を読む【漫画】本編を読む「はかりの上に物を置かないでね」。基本的な注意をされただけなのに「攻撃的な言葉を言われた」「責められた」と感じて泣いてしまう。少しの注意で泣かれてしまい、相手も驚くばかりだ。春野あめ(@AmeHaruno)さんの漫画「発達障害が理解されにくいワケを自分で考えてみた」の「case.04 ちょっとした言葉を攻撃と感じる」をXに投稿したところ、大きな反響を呼んだ。今回は本書を紹介するとと