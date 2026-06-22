2133安打も現役時に知りたかった…宮本慎也さんが最新打撃理論を伝授「上から叩け」「ヘッドを立てて」。そうした打撃指導はいまだに見られるが、時代は変わってきている。元ヤクルトの宮本慎也さんが、5月30日に東京都内で、大手スポーツメーカー・ミズノが主催する「大人の野球レッスン」に講師として登場。学んできた“最新理論”で、ヒットや長打の確率を上げる技術を伝えた。現役19年で2133安打を積み上げた宮本さんですら、